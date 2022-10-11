"Не винні прості люди" радіють ударам по українських містах та навіть висловлюють сподівання, що такі ж обстріли повторяться. Журналіст Андрій Цаплієнко проілюстрував коментарі росіян світлинами з наслідками обстрілів.

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Цинічні реакції росіян

У коментарях в пропагандистки Маргаріти Сімоньян, яка назвала удари нібито "відповіддю за Кримський міст" зібралося чимало любителів радіти вбивствам та руйнуванням. Хтось зізнався, що вірить не у Бога, а в Путіна, а хтось назвав масовану атаку святом.

Реакція пересічних росіян на той жах, який принесли нам російські ракети. Це пишуть в країні, де в сотень тисяч українців є прямі родичі. І ці родичі, в кращому випадку, мовчки спостерігають за вбивством своїх близьких,

– так відреагував на коментарі росіян Цаплієнко.

Реакції росіян на масовий ракетний удар / Фото Андрія Цаплієнка

Пропагандистка Ольга Скабєєва пішла ще далі. В етері свого пропагандистського шоу вона хизувалася ракетними ударами по Україні й демонструвала кадри, на яких видно пошкоджені цивільні об'єкти. Путіністка Скабєєва заявила про нібито 150 крилатих ракет, запущених Росією. Пропагандистка так захоплювалася своєю цинічною розповіддю, що на слові "Україна" у неї аж голос затремтів.

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Головне про масові ракетні удари

Уранці 10 жовтня росіяни завдали наймасовішого ракетного удару по Україні з часів початку повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися більшість українських регіонів. Окупанти запустили 84 ракети, з яких 43 вдалося збити ППО. Крім того, ворог запустив 24 безпілотники, з яких 13 вдалося збити.

Унаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 90 зазнали травм і поранень. Атаки росіян спричинили знеструмлення понад тисячі населених пунктів та проблеми з водопостачанням. Також унаслідок обстрілів були проблеми зі зв'язком.

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