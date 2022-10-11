Потрібно ставитися з розумінням

Як розповідає 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, будучи звичайним споживачем важко вплинути на процеси щодо електропостачання чи водопостачання.

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Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій В умовах комфорту для суспільства 12 годин без електрики, газу та води – це катастрофа. І це справді так.

Проте, у таких випадках, людям потрібно буде з розумінням ставитися до цього та розумно споживати електроенергію, воду та інше.

Проблеми можуть бути ще гіршими

Зараз основна економія електроенергії відбувається шляхом обмеження електричного споживання.

До прикладу, людей, що мають у споживанні електрокотел, насправді не так багато по Україні. Тим більш, такі користувачі переважно використовують нічні тарифи, тобто у пікові періоди навантаження не сильне,

– додає експерт.

Російські ракети в основному б'ють по об'єктах маневрувальної генерації. Це теплові електростанції, що споживають вугілля та газ. Ці станції вмикаються переважно у ранкові та вечірні піки. Технічні пошкодження таких станцій можна вирішити, і навіть доволі швидко. Це відбувається через віялкові відключення, тобто обмеження електропостачання.

Якщо ж у майбутньому російські ракетні удари заподіють шкоду об'єктам атомної генерації, не по самих електростанціях, а по підстанціях, лініях передач, або ж по об'єктах, які входять в атомну електростанцію, то це виведе станцію з ладу на 2 — 4 дні. А це вже велика проблема.

Що робити, якщо вимкнули світло, газ та воду

Юрій Корольчук зауважує, що усі розуміли, що можливі ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Завчасно було потрібно ухвалити певні рішення, які б могли б мінімізувати наслідки ракетних обстрілів, або ж взагалі ліквідувати. На жаль, у силу технічних можливостей, цього зробити не вдалося.

На випадок відключення знову, людям потрібно запастися, а саме:

водою;

Наприклад, якщо у квартирі є ванна, її можна заповнити водою на 100 – 150 літрів. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.

павербанками, батарейки, генераторами;

Це дасть можливість підзарядити на деякий час телефони, ліхтарики та іншу важливу техніку. Важливо зараз тримати усі прилади зарядженими.

газовими лампами та пальниками;

Завдяки пальникам можна приготувати їжу швидкого приготування, розігріти її тощо.

не забуваємо про теплий одяг, ковдри та взуття.

Коли розпочнеться справжня холодна зима, і від електроенергії залежатиме ще й теплокомуненерго, такі наслідки від обстрілів будуть більш проблемними. Ми, як газифікована країна, сильно залежимо зимою від газу, бо це тепло у більшості домівок,

– каже Корольчук.

Крім цього, важливо розуміти, що відсутність води, газу, електроенергії – це не проблеми самих людей. Розв'язувати такі проблеми зможе лише держава.

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Майже на чверть скоротили споживання електроенергії

Кияни та жителі області спожили на 26,5% менше електроенергії, ніж зазвичай в осінній період. Загальна потужність заощадженої енергії дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

Нагадуємо, в Укренерго попросили громадян зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00. В першу чергу мовиться про такі потужні електроприлади, такі як:

праски,

пральні машини,

бойлери,

обігрівачі,

кондиціонери тощо.

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