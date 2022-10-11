Ситуація з інфляцією
- Інфляція на споживчому ринку у вересні цього року проти аналогічного періоду становила 1,9%, з початку року – 21,8%.
- Базова інфляція – становила 2,4%, з початку року – 17,8%.
Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот
Богдан Данилишин на своїй сторінці у фейсбуці зауважив, що цього року інфляція пришвидшилась у всіх країнах світу, тож Україна не стала виключенням.
Подальші перспективи інфляції залежать від швидкості її адаптації до нових умов. Запуск та відновлення виробництв, а також каналів постачання та збуту продукції дозволило б зменшити ризики структурної інфляції. Це вимагає покращення бізнес-клімату, в тому числі в частині доступності позикових ресурсів для активізації підприємництва.
Як змінились ціни за місяць
Продукти подорожчали
- Яйця за місяць подорожчали найбільше – на 22,7%.
- На 12,1 – 3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти.
Житлово-комунальні послуги
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за вересень подорожчали на 0,9%. У Держстаті розповіли, що це відбулося в першу чергу внаслідок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла – на 2,6%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.
Також, із-за адміністративного мораторію на підвищення вартості комунальних платежів майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише на 4% за час війни,
– зауважив Данилишин.
Інші категорії та послуги
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.
- Одяг і взуття подорожчали на 9,8% (взуття – на 10,5%, одяг — на 9,2%).
- Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: середньої – на 11,4%, вищої – на 7,2%, дошкільної – на 5,9%.
Крива зміни цін / Інфографіка Держстату