Ситуація з інфляцією

Інфляція на споживчому ринку у вересні цього року проти аналогічного періоду становила 1,9%, з початку року – 21,8%.

Базова інфляція – становила 2,4%, з початку року – 17,8%.

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Богдан Данилишин на своїй сторінці у фейсбуці зауважив, що цього року інфляція пришвидшилась у всіх країнах світу, тож Україна не стала виключенням.

Богдан Данилишин Голова Ради Національного банку Подальші перспективи інфляції залежать від швидкості її адаптації до нових умов. Запуск та відновлення виробництв, а також каналів постачання та збуту продукції дозволило б зменшити ризики структурної інфляції. Це вимагає покращення бізнес-клімату, в тому числі в частині доступності позикових ресурсів для активізації підприємництва.

Довідка:

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

Як змінились ціни за місяць

Продукти подорожчали

Яйця за місяць подорожчали найбільше – на 22,7%.

На 12,1 – 3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти.

Зверніть увагу! Овочі на продукти переробки зернових навпаки подешевшали – на 10,4% та 4,3% відповідно.

Житлово-комунальні послуги

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за вересень подорожчали на 0,9%. У Держстаті розповіли, що це відбулося в першу чергу внаслідок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла – на 2,6%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.

Також, із-за адміністративного мораторію на підвищення вартості комунальних платежів майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише на 4% за час війни,

– зауважив Данилишин.

Інші категорії та послуги

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 9,8% (взуття – на 10,5%, одяг — на 9,2%).

Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: середньої – на 11,4%, вищої – на 7,2%, дошкільної – на 5,9%.

Крива зміни цін / Інфографіка Держстату

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