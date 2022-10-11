Ситуация с инфляцией

Инфляция на потребительском рынке в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом составила 1,9%, с начала года – 21,8%.

Базовая инфляция составила 2,4%, с начала года – 17,8%.

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Богдан Данилишин на своей странице в фейсбуке отметил, что в этом году инфляция ускорилась во всех странах мира, поэтому Украина не стала исключением.

Богдан Данилишин Председатель Совета Национального банка Последующие перспективы инфляции зависят от скорости ее адаптации к новым условиям. Запуск и восстановление производств, а также каналов поставок и сбыта продукции позволило бы уменьшить риски структурной инфляции. Это требует улучшения бизнес-климата, в том числе в части доступности заемных ресурсов для активизации предпринимательства.

Справка:

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

Как изменились цены за месяц

Продукты подорожали

Яйца за месяц подорожали больше всего – на 22,7%.

На 12,1 – 3,1% выросли цены на сало, фрукты, рис, сахар, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты.

Обратите внимание! Овощи на продукты переработки зерновых, наоборот, подешевели – на 10,4% и 4,3% соответственно.

Жилищно-коммунальные услуги

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за сентябрь подорожали на 0,9%. В Госстате рассказали, что это произошло в первую очередь в результате повышения цен на уборку мусора на 4,7%, аренду жилья – на 2,6%, содержание и ремонт жилья – на 2,2%.

Также из-за административного моратория на повышение стоимости коммунальных платежей почти не росли в цене услуги на содержание жилья – всего на 4% за время войны,

– заметил Данилишин.

Другие категории и услуги

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в том числе табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 9,8% (обувь – на 10,5%, одежда – на 9,2%).

Услуги образования подорожали на 7,1%, а именно: среднего – на 11,4%, высшего – на 7,2%, дошкольного – на 5,9%.

Кривая изменения цен/ Инфографика Госстата

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