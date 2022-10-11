На ремонт об'єктів підуть місяці. Про це на брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Чому на відновлення підстанції піде стільки часу

Чиновник зізнався, що ввечері 10 жовтня був оптимістично налаштований. Він пишався роботою фахівців, які так швидко відновили водо- та електропостачання у Львові.

Зранку 11 жовтня у місті виїхав вже навіть електротранспорт. Мобільні оператори нормально запрацювали. Ця нова атака привела до дуже серйозних наслідків. 4 підстанції в межах Львівщини вивели з ладу. Для того, щоб їх відремонтували потрібні не дні, а місяці,

– розповів Садовий.

Він пояснив, що відновлення підстанцій ускладнює те, що потрібних трансформаторів нема в наявності.

Мер запевнив, що міська влада зробить все можливе для того, щоб лікарні могли працювати в нормальному режимі, а українці могли купити всі необхідні речі. Зараз є 1 – 2 тижні на підготовку до осінньо-зимового періоду.

За словами Садового, ворог показав свої плани. Він хоче атакувати міста й об'єкти критичної інфраструктури, щоб залякати людей. Однак ефект буде зворотним.

Буде більше твердості та злості. Будемо заганяти їх у барліг в тайгу,

– наголосив міський голова.

Що відомо про ракетні удари по Львівщині

Зранку 10 жовтня по регіону росіяни запустили 15 ракет. Частину з них збили сили ППО. Влучання були по підстанціях, тож на Львівщині трапилися перебої зі світлом та водою, також погано працював мобільний зв'язок.

Станом на ранок 11 жовтня у 95% Львівської області відновили електропостачання. В обласному центрі світло включили напередодні ввечері.

11 жовтня львів'яни знову почули вибухи. Ворог уразив 4 підстанції. За словами голови ОВА Максима Козицького, 2 з них знищені повністю.

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