Про наслідки ракетного обстрілу в ефірі телемарафону розповів мер Львова Андрій Садовий. Крім проблем з електропостачанням, у Львові перебоїв з водопостачанням.

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У Львові можуть бути перебої у водопостачанні

Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Прохання до всіх зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні,

– зазначив мер Львова.

Андрій Садовий підкреслив, що наслідки обстрілу можна буде встановити тільки після того, як закінчиться повітряна тривога. Повітряна тривога у Львові тривала з 08:53 до 12:50.

"Уже сьогодні чітко зрозуміла тенденція, що вони будуть робити все, щоб дестабілізовувати ситуацію. І ціллю будуть об'єкти критичної інфраструктури – це підстанції, ТЕЦи – все, що забезпечує життєдіяльність", – сказав мер Львова.

Ворог вкотре обстріляв Львів

Росія знову масовано обстрілює українські міста

Росія 10 жовтня масово атакувала Україну, завдавши ракетних ударів по 14 регіонах. Всього ворог випустив 84 ракети. Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено.

Терористичною атакою командував головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії генерал Сергій Суровікін. У розвідці повідомляли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня.

Крім того, у розвідці заявили, що частина російських військових відмовилася виконувати наказ про обстріл України.

11 жовтня Росія знову масово обстрілювала міста України, проте більшість спроб ворога були зупинені підрозділами ППО.

Повідомлялося про вибухи у Кривому Розі та Рівному, після чого очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ППО збила ракету.

За попередньою інформацією, на Київщині теж спрацювала ППО. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій офіційно підтвердив, що в Хмельницькій області зранку спрацювала ППО. Він заявив про збиття іранського дрона.

Підрозділи ППО зранку знищили три російські ракети над Одеською областю. На жаль, окупанти дронами-камікадзе завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.

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