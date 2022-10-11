О последствиях ракетных обстрелов в эфире телемарафона рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Кроме проблем с электроснабжением во Львове перебои с водоснабжением.

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Во Львове могут быть перебои в водоснабжении

Садовый сообщил, что в результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах.

Просьба ко всем сделать небольшой запас воды. В течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении,

– отметил мэр Львова.

Андрей Садовый подчеркнул, что последствия обстрела можно будет установить только после окончания воздушной тревоги. Воздушная тревога во Львове продолжалась с 08:53 до 12:50.

"Уже сегодня ясно понятна тенденция, что они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. И целью будут объекты критической инфраструктуры – это подстанции, ТЭЦ – все, что обеспечивает жизнедеятельность", – сказал мэр Львова.

Враг еще раз обстрелял Львов

Россия снова массированно обстреливает украинские города

Россия 10 октября массово атаковала Украину, нанеся ракетные удары по 14 регионам. Всего враг выпустил 84 ракеты. В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены.

Террористической атакой командовал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин. В разведке сообщалось, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября.

Кроме того, в разведке заявили, что часть российских военных отказалась выполнять приказ об обстреле Украины.

11 октября Россия снова массово обстреливала города Украины, однако большинство попыток врага были остановлены подразделениями ПВО.

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Ровно, после чего глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ПВО сбила ракету.

По предварительной информации, в Киевской области тоже сработало ПВО. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий официально подтвердил, что в Хмельницкой области с утра сработало ПВО. Он заявил о сбитии иранского дрона.

Подразделения ПВО утром уничтожили три российские ракеты над Одесской областью. К сожалению, оккупанты дронами-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС Винницкой области.

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