Росія продовжує завдавати терористичних ударів по території України. У першій половині дня росіяни випустили 16 ракет.

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Два удари по Ладижинській ТЕС

Ворог 11 жовтня двічі атакував Ладижинську ТЕС. Сергій Борзов – глава Вінницької ОВА – о 07:39 повідомив, що росіяни вдарили по території Вінницької області.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували Ладижинську ТЕС двома дронами-камікадзе. Людей закликали не нехтувати сповіщенням про повітряну тривогу. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.

Рятувальники оперативно працювали на місці інциденту. У той час росіяни завдали другого удару. За даними

ДТЕК Ладижинської ТЕС, постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували.

Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога. На місці працюють рятувальники,

– мовиться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих немає працівників ТЕС. Як тільки дозволить безпекова ситуація, вони продовжать відновлювальні роботи.

Де розташована Ладижинська ТЕС: показуємо на карті

Ворог уразив 2 об'єкти критичної інфраструктури

За словами Борзова, окупанти уразили 2 об'єкти критичної інфраструктури. Мовиться про Ладижин та Вінницький район. Також Борзов повідомив про 3 постраждалих.

"Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали 3 особи. На місці працюють рятувальники", – заявив голова ОВА.

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