За попередніми даними, постраждали 6 людей. Їм оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували.
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На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 людей,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба ДТЕК Ладижинська ТЕС повідомила, що серед постраждалих немає працівників підприємства. Росіяни знову пошкодили енергетичне обладнання підприємства.
Як тільки дозволить безпекова ситуація, працівники ТЕС почнуть роботи з відновлення.
Ворог атакував Україну 16 ракетами
За даними ОК "Південь" російські окупанти у першій половині дня 11 жовтня атакували Україну 16 ракетами. Мовиться про 3 "Калібри" і 13 Х-55. Окрім того, ворог застосував два дрони-камікадзе.
Росіяни пошкодили 2 об'єкти в Ладижині і Вінницькому районі.
Сили ППО знищили:
- 5 ракет над Одещиною;
- 8 – над Миколаївщиною.
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