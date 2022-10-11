За попередніми даними, постраждали 6 людей. Їм оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували.

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На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 людей,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба ДТЕК Ладижинська ТЕС повідомила, що серед постраждалих немає працівників підприємства. Росіяни знову пошкодили енергетичне обладнання підприємства.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, працівники ТЕС почнуть роботи з відновлення.

Зауважте! Вперше 11 жовтня окупанти атакували Ладижинську ТЕС вранці. Тоді окупанти використали для цього два дрони-камікадзе.

Ворог атакував Україну 16 ракетами

За даними ОК "Південь" російські окупанти у першій половині дня 11 жовтня атакували Україну 16 ракетами. Мовиться про 3 "Калібри" і 13 Х-55. Окрім того, ворог застосував два дрони-камікадзе.

Росіяни пошкодили 2 об'єкти в Ладижині і Вінницькому районі.

Сили ППО знищили:

5 ракет над Одещиною;

8 – над Миколаївщиною.

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