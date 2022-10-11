Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины. В первой половине дня россияне выпустили 16 ракет.

Заметьте Россияне атаковали 4 подстанции на Львовщине, некоторые повторно – они уничтожены полностью

Два удара по Ладыжинской ТЭС

Враг 11 октября дважды атаковал Ладыжинскую ТЭС. Сергей Борзов – глава Винницкой ОВА – в 07:39 сообщил, что россияне ударили по территории Винницкой области.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС двумя дронами-камикадзе. Людей призывали не пренебрегать уведомлением о воздушной тревоге. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.

Спасатели оперативно работали на месте инцидента. В то время россияне нанесли второй удар. По данным

ДТЭК Ладыжинской ТЭС, пострадали 6 человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали.

Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. На месте работают спасатели,

– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди пострадавших нет работников ТЭС. Как только позволит ситуация безопасности, они продолжат восстановительные работы.

Где расположена Ладыжинская ТЭС​: показываем на карте

Враг поразил 2 объекта критической инфраструктуры

По словам Борзова, оккупанты поразили 2 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о Ладыжине и Винницком районе. Также Борзов сообщил о трех пострадавших.

"Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека. На месте работают спасатели", – заявил глава ОВА.

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