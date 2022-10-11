Глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге сообщил, что основной удар врага пришелся по энергетической инфраструктуре. Всего, как рассказал Козицкий, враг поразил 4 станции.

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В результате обстрела поражены 4 станции

По словам главы Львовской ОВА, 2 станции российские военные обстреляли дважды и они уничтожены.

В настоящее время поражены четыре станции. Четыре станции "Укрэнерго", которые были поражены вчера и сегодня. Две из них повторно подвергнуты ракетным атакам. Если откровенно, то из них ничего не осталось,

– сообщил Козицкий.

Также он отметил, что 10 октября из-за обстрелов 1040 населенных пунктов Львовщины были без электроэнергии и водоснабжения. Кроме того, были перебои с Интернетом и мобильной связью.

По состоянию на 11 октября, по словам Козицкого, более 95% Львовской области были подключены к электроэнергии.

Но это совершенно не значит, что у нас все хорошо с электроснабжением. Будем откровенны, эти 4 подстанции играли очень важную роль не только в поставке электроэнергии на Львовскую область, а также для экспорта электроэнергии за границу. Они полностью уничтожены,

– сказал Козицкий.

Как сообщил глава Львовской ОВА, 30% Львова остаются без света.

На возобновление подстанций уйдут месяцы

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в результате атаки 4 станции фактически выведены из строя. Чтобы их привести в порядок, как заявил Садовый, нужны месяцы . Он подчеркнул, что это сложное оборудование – "это трансформаторы, которых нет в наличии"

Мэр Львова заверил, что местные власти сделают все возможное для того, чтобы больницы могли работать в нормальном режиме, а украинцы имели возможность купить все необходимые вещи.

В то же время Садовый подчеркнул, что сейчас есть всего 1 – 2 недели на подготовку к осенне-зимнему периоду.

По словам мэра Львова, Россия показала свои планы. В частности, враг хочет атаковать города и объекты критической инфраструктуры, чтобы запугать людей. Однако эффект будет обратным.

Враг атаковал Львов: что известно

Во вторник, 11 октября, во время масштабной воздушной тревоги, которая длилась более 5 часов, во Львове прогремели несколько взрывов. Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области прогремело 3 взрыва. Информация о пострадавших пока не поступала.

прогремели несколько взрывов. После взрывов часть города снова осталась без электроснабжения . Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе кроме проблем с электроснабжением есть перебои с водоснабжением. Перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах.

осталась без электроснабжения Российские военные также атаковали Львов утром 10 октября. Козицкий информировал, что враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет , часть из которых сбили силы ПВО. Из-за обстрела во Львове почти весь день не было света. Электроснабжение возобновили только поздно вечером.