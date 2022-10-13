Зараз на місці обстрілу поліція забезпечує охорону правопорядку. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов.

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Нові деталі обстрілу Київщини

Вночі 13 жовтня ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. Внаслідок вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає.

ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів. Вкотре закликаю усіх лишатись в укриттях під час сигналів повітряної тривоги,

– зазначив Нєбитов.

Зараз на місці вибухів працює поліція та екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки.

Ворог обстріляв Київщину / фото Андрій Нєбитов

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Що відомо про атаку росіян на Київщину

Зранку 13 жовтня російські окупанти атакували Київську область. Вони обстріляли одну із громад дронами-камікадзе.

Макарівський голова Вадим Токар повідомив, що прильоти стались по їхній громаді.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Київщині. У трьох районах області були прильоти та руйнування.

Також 10 жовтня загарбники завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок цього є жертви та постраждалі серед мирного населення.

Російські окупанти впродовж 10 жовтня запустили по Київській області 23 ракети. Більшість ракет збили наші сили Протиповітряної оборони.

Деякі ракети влучили у 9 об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, пошкоджень зазнали 33 житлові будинки.

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