Зараз на місці обстрілу поліція забезпечує охорону правопорядку. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов.

Зверніть увагу Пошкоджено 3 об'єкти інфраструктури: нові подробиці про наслідки атаки Білої Церкви дронами

Нові деталі обстрілу Київщини

Вночі 13 жовтня ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. Внаслідок вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає.

ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів. Вкотре закликаю усіх лишатись в укриттях під час сигналів повітряної тривоги,
– зазначив Нєбитов.

Зараз на місці вибухів працює поліція та екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки.

Ворог обстріляв Київщину / фото Андрій Нєбитов

Нєбитов показав нічний обстріл безпілотниками окупантів Макарівської громади: дивіться відео

Що відомо про атаку росіян на Київщину

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 13 жовтня: дивіться відео