В настоящее время на месте обстрела полиция обеспечивает охрану правопорядка. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов.

Обратите внимание Повреждены 3 объекта инфраструктуры: новые подробности о последствиях атаки Белой Церкви дронами

Новые детали обстрела Киевщины

Ночью 13 октября враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, потерпевших нет.

ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов. В который раз призываю всех оставаться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги,

– отметил Небитов.

Сейчас на месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки.

Враг обстрелял Киевщину / фото Андрей Небитов

Небитов показал ночной обстрел беспилотниками оккупантов Макаровской общины: смотрите видео

Что известно об атаке россиян на Киевщину

Утром 13 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область. Они обстреляли одну из общин дронами-камикадзе.

Макаровский председатель Вадим Токарь сообщил, что прилеты произошли по их общине.

Напомним, что 10 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Киевщине. В трех районах области были прилеты и разрушения.

Также 10 октября захватчики нанесли ракетные удары по Киеву. В результате есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Российские оккупанты в течение 10 октября запустили по Киевской области 23 ракеты. Большинство ракет сбили наши силы противовоздушной обороны.

Некоторые ракеты попали в 9 объектов критической инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили 33 жилых дома.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 13 октября: смотрите видео