Цієї ночі ворог атакував Київщину. Але для цього разу він використав не ракети, а іранські дрони-камікадзе "Шахід-136". Розповідаємо, що відомо про наслідки удару по Білій Церкві. Деталями поділився глава Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

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Відомо про руйнування трьох будівель інфраструктури

Сам Олексій Кулеба перебуває на місці влучання. Він зауважив, що завдяки цьому має можливість контролювати процес усування наслідків атаки.

Нині здійснені всі необхідні заходи безпеки та ліквідована пожежа, що виникла внаслідок 6 влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено 3 будівлі інфраструктури. Щодо потерпілого: його життю нічого не загрожує,

– підкреслив він.