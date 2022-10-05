Этой ночью враг атаковал Киевскую область. Но на этот раз он использовал не ракеты, а иранские дроны-камикадзе "Шахид-136". Рассказываем, что известно о последствиях удара по Белой Церкви. Деталями поделился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона.