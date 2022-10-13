Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Нині у регіоні вже понад годину триває повітряна тривога.

Київщина знову під атакою росіян

За словами Кулеба, відомо про удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють на місці.

Очільник регіону закликав залишатись в укриттях до відбою тривоги, а також не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що прильот стався між Київською та Житомирською областями. Дрони-камікадзе прилетіли з Півдня, де багато з них позбивали над Одещиною. Пізніше вони довго курсували між Вінниччиною, Черкащиною та Кіровоградщиною, а згодом долетіли до Київщини.