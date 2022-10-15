У новий пакет входять як додаткові боєприпаси для артилерії та нові ракети, так і позашляховики й медикаменти. У Пентагоні підкреслили, що нова допомога надійшла після останньої зустрічі у Рамштайні.

Важливо Байден заявив про виділення нової допомоги для України на 725 мільйонів

Яку допомогу для України містить новий пакет на 725 мільйонів

  • Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)
  • 23 тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів
  • 500 високоточних 155-міліметрових артилерійських пострілів
  • 5 тисяч 155-міліметрових пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM)
  • 5 тисяч протитанкових знарядь
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)
  • Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних позашляховиків (HMMWV)
  • Стрілецька зброя
  • Понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї
  • Медикаменти

У Пентагоні підкреслили, що це безпрецедентна допомога Україні в області безпеки. Водночас США продовжуватимуть працювати разом із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку