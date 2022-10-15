У новий пакет входять як додаткові боєприпаси для артилерії та нові ракети, так і позашляховики й медикаменти. У Пентагоні підкреслили, що нова допомога надійшла після останньої зустрічі у Рамштайні.

Важливо Байден заявив про виділення нової допомоги для України на 725 мільйонів

Яку допомогу для України містить новий пакет на 725 мільйонів

Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)

23 тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських пострілів

5 тисяч 155-міліметрових пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM)

5 тисяч протитанкових знарядь

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)

Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних позашляховиків (HMMWV)

Стрілецька зброя

Понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї

Медикаменти

У Пентагоні підкреслили, що це безпрецедентна допомога Україні в області безпеки. Водночас США продовжуватимуть працювати разом із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку