У новий пакет входять як додаткові боєприпаси для артилерії та нові ракети, так і позашляховики й медикаменти. У Пентагоні підкреслили, що нова допомога надійшла після останньої зустрічі у Рамштайні.
Важливо Байден заявив про виділення нової допомоги для України на 725 мільйонів
Яку допомогу для України містить новий пакет на 725 мільйонів
- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)
- 23 тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів
- 500 високоточних 155-міліметрових артилерійських пострілів
- 5 тисяч 155-міліметрових пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM)
- 5 тисяч протитанкових знарядь
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)
- Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних позашляховиків (HMMWV)
- Стрілецька зброя
- Понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї
- Медикаменти
У Пентагоні підкреслили, що це безпрецедентна допомога Україні в області безпеки. Водночас США продовжуватимуть працювати разом із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку