Відповідну інформацію повідомили у Білому домі 14 жовтня. Відомо, що цю допомогу адміністрація президента США готувала.

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Байден погодив допомогу Україні

У документі мовиться, що президент США Джо Байден делегував державному секретарю повноваження скерувати вилучення 725 мільйонів доларів на:

предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони;

а також військові навчання та підготовку українських військових.

Варто пригадати, що раніше ЗМІ анонсували виділення цієї допомоги Україні. Мовилось про те, що вона піде на:

додаткові боєприпаси;

військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Варто пригадати, що після масованих атак по Україні наша влада закликала партнерів прискорити надання нам засобів ППО. Білий дім запевнив, що вони працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

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