Як світ допомагає Україні

У Kiel Institute підрахували, що за період з 24 лютого по 3 серпня цьогоріч, лідером серед країн, котрі допомагають Україні, стали Сполучені Штати. Вони пообіцяли 52,311 мільярда євро. Найбільшу частку склала саме військова допомога – 27,65 мільярда євро. Що стосується фінансової та гуманітарної, то вони становили 15,18 та 9,49 мільярда євро відповідно.

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Лідером серед європейських країн стала Велика Британія, саме вона пообіцяла надати 3,74 мільярда євро військової допомоги, що складає 0,24% ВВП. Також чималу суму пообіцяла Німеччина та Польща – 1,2 мільярда євро та 1,82 мільярда євро відповідно. Що стосується неєвропейських країн, то:

Канада обіцяє військову та фінансову допомогу, а військова складе 0,93 мільярда євро,

обіцяє військову та фінансову допомогу, а військова складе 0,93 мільярда євро, Південна Корея – 0,004 мільярда євро військової допомоги,

– 0,004 мільярда євро військової допомоги, Туреччина – 0,04 мільярда євро військової допомоги,

– 0,04 мільярда євро військової допомоги, Нова Зеландія – 0,01 мільярда євро військової допомоги.

Зверніть увагу! Якщо порівнювати допомогу для України у відсотку від ВВП країни-донора, то найбільша частка у Латвії – 0,92%. У деяких країн допомога складає лише 0,1 – 0,2% їх ВВП, або ж взагалі дорівнює нулю, як от у Китаю, Індії, Тайваню чи Румунії, які пообіцяли кошти на гуманітарні цілі.

Не допомагають військово

Також ряд країн не допомагає Україні військово, як от Японія. Однак вона виділила кошти на гуманітарні цілі – 0,01 мільярда євро. Прикметно, що також ряд країн у порівнянні з червнем таки почав надавати її. Мовиться про Туреччину (0,04 мільярда євро) та Словенію (0,05 мільярда євро). Все ще не надають військову допомогу, але допомагають гуманітарно чи фінансово:

Ірландія – 0,07 мільярда євро (гуманітарна допомога),

– 0,07 мільярда євро (гуманітарна допомога), Угорщина – 0,05 мільярда євро (гуманітарна допомога),

– 0,05 мільярда євро (гуманітарна допомога), Швейцарія – 0,1 мільярда євро (гуманітарна допомога),

– 0,1 мільярда євро (гуманітарна допомога), Кіпр – 0,003 мільярда євро (фінансова допомога),

– 0,003 мільярда євро (фінансова допомога), Мальта – 0,001 мільярда євро (гуманітарна допомога),

Виділена допомога впала до нуля

Варто зауважити, що потік нової міжнародної підтримки для України вичерпався в липні. Жодна велика країна ЄС, як Німеччина, Франція чи Італія, не пообіцяли нової допомоги. Проте, згідно з останніми даними Ukraine Support Tracker, розрив між виділеною та виплаченою допомогою скоротився. В липні Україна отримала лише близько 1,5 мільярда євро нової допомоги від країн-донорів, що суттєво менше, ніж у період з квітня по травень. Нову допомогу пообіцяла лише Норвегія – 1 мільярд євро.

У липні країни-донори майже не почали надавати нову допомогу, але вони надали частину вже зобов’язаної підтримки, як-от системи озброєнь,

– розповідає Крістоф Требеш, директор дослідницького центру в Кільському інституті. Обсяги допомоги Україні від європейських країн у період з 24 лютого по липень 2022 року / Інфографіка Kiel Institute

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