Якою буде ситуація в сегменті депозитів з 8 по 14 грудня?

Зокрема банки пропонуватимуть вигідні умови розміщення коштів – до базових ставок додаючи ще й бонуси, що можуть скласти до 1,5 відсоткові пунктів, розповів для 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Варто нагадати, що в умовах перманентної невизначеності найбільш затребуваними залишатимуться вклади на термін від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік. Тобто громадянам, що не готові розставатися із власними накопиченнями "надовго", банки запропонують найбільш вигідні умови розміщення коштів. Зокрема, ставки за такими депозитами з врахуванням сезонних бонусів за відкриття депозиту можуть сягати 18% річних.

Однак не лише висока дохідність стимулюватиме цікавість громадян до депозитів. Згідно зі словами Замотаєва, ситуація на валютному ринку може стати важливим індикатором поведінки потенційних вкладників.

Наразі завдяки ефективним заходам НБУ курсова ситуація є більш-менш стабільною, а подальші прогнози не віщують якихось карколомних змін,

– зазначив банкір.

Очікується, що до кінця року курс американського долара, як основної іноземної валюти в Україні, може зрости в межах 2 – 2,5% – до 43-43,5 гривень. Однак такі зміни, якщо і стануться, то будуть малопомітними та значно розтягнутими в часі.

Також опосередкованим орієнтиром для нових вкладників може стати рівень інфляції. Всі розуміють, що в умовах перебоїв зі світлом споживчі ціни можуть зростати, однак вартує уваги не сам факт зростання, а "темп" таких змін.

Наразі НБУ розраховує, що до кінця року інфляція не перевищить 10% у річному вимірі. Тобто, спираючись на озвучені інфляційні прогнози, можна дійти висновку, що дохідність вкладів перекриватиме можливі ризики знецінення національної валюти.

Варто бути реалістами: в умовах війни, "нестійкого" енергопостачання, певних внутрішньополітичних процесів, психологічної втоми та виснаженості люди в першу чергу дбатимуть про те, як пережити цей черговий етап випробувань. Чи скуповувати валюту, чи розміщувати кошти на депозитах – це індивідуальний вибір кожного,

– наголосив Дмитро Замотаєв.

Важливо! Водночас ставки за гривневими вкладами є максимально високими, що дає змогу вберегти кошти від знецінення та й отримати незначний пасивний прибуток.

Що ще слід знати українцям про депозити?