Курс долара в Україні оновлює історичний максимум, а його подальший ріст стає менш прогнозованим. Хоч є ймовірність, що вже у грудні він сягне 43 гривень.

Цікаво, що експерти називають чимало причин, які вплинули на таку ситуацію на ринку валют: від невизначеності через зовнішнє фінансування на 2026 рік і до політики самого Нацбанку, який фактично повністю формує курс в країні.

Таким чином на тлі суттєвого торговельного дефіциту, сезонного попиту внаслідок майбутніх свят, а також змін щодо активності регулятора на ринку, гривня опинилася під тиском.

24 Канал дізнався, що зараз штовхає долар вгору, чи знецінюватиметься гривня надалі і якого курсу за таких умов можна очікувати наприкінці 2025 року.

Які чинники впливають на ріст долара?

Економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом розповів, що зараз підвищення курс долара щодо гривні пов'язано з тим, що немає чіткого розуміння щодо коштів на 2026 рік. Йдеться про фінансову підтримку від партнерів України.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Десь 40% українського бюджету – це запозичення. Через те, що на сьогодні немає розуміння, Нацбанк змушений опускати курс гривні щодо долара, аби за негативного сценарію було легше зводити кінці з кінцями.

Тобто голова проблема на сьогодні – це незрозумілість перспективи фінансування, адже саме це є єдиним джерелом отримання валюти в Україні.

Натомість під час розмови з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук зазначив, що офіційний курс на сьогодні повністю визначається Національним банком. І одна із проблем у цьому є те, що дії регулятора щодо цього не є прогнозованими.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Саме тому, чи сягне долар до кінця року до позначки у 43 гривні, залежатиме зокрема від рішень НБУ. Водночас варто додати, що гривня буде знецінюватися апріорі, хоча б через те, що ми маємо доволі великий торговельний дефіцит. Але це знецінення має відбуватися прогнозовано.

Якби НБУ повідомив про те, що щомісяця проводитиме девальвацію гривні на певний відсоток, то бізнес та населення знали б, що відбуватиметься з гривнею. А якщо цього прогнозування не робиться, то це потенційно створює можливості для зловживання.

Кушнірук додає, що резерви НБУ на сьогодні достатньо великі, а тому регулятор доволі часто був активний на ринку, продаючи чи купляючи валюту для стабільності курсу. Втім така політика є вкрай шкідливою для економіки країни.

Чому стабілізація курсу валютними інтервенціями не завжди хороше рішення: якщо регулятор занадто часто та надто активно впливає на курс інтервенціями, то курс може стати не ринковим, а стабільно штучним. Таким чином бізнес та населення не розуміють реальної вартості валюти, а резерви можуть почати вичерпуватися.

Наскільки виросла американська валюта?

Натомість фінансовий аналітик Олександр Паращій у коментарі для 24 Каналу зауважив, що зростання курсу долара щодо гривні дійсно виглядає різким.

Якщо порівнювати теперішню ціну, наприклад, з кінцем вересня – то це 2,6% здорожчання. Натомість якщо порівнювати з початком року, то долар подорожчав менш як на 1%.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Щодо причин, то очевидно зростає попит на валюту серед імпортерів, а також імовірно збільшився спекулятивний попит у населення, імовірно в очікуванні ослаблення гривні до кінця року.

Річ у тім, що традиційно в грудні-січні курс долара зростає через різке зростання бюджетних виплат в кінці року, через що збільшується попит на валюту.

Як відреагував готівковий ринок на ріст долара?

Ще раніше у коментарі для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що готівковий ринок також відреагував на новий історичний максимум, який встановив офіційний курс.

Зауважте! Вперше за всю історію незалежності України курс долара щодо гривні сягнув 42,40 гривні, станом на 26 листопада.

Загалом ринок давно очікував такого зростання, а тим більше НБУ почав зменшувати свою активність на ринку, що також про це свідчило.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків До цього Нацбанк досить активно був на ринку, стримував цей рух, проте зараз змінюються загальні правила, очікування та ситуація, яка може вплинути на довгострокову стабільність фінансових надходжень.

Річ у тім, що ринок відчуває всі ризики й розуміє, що у певний час НБУ все-таки зменшить свою активність й зберігатиме резерви, а це, своєю чергою, призведе до девальвації гривні.

Станом на ранок 26 листопада, у банках курс долара був на такому рівні: купівля банками долара – по 42,20 гривні, а продаж по 42,63 гривні.

курс долара був на такому рівні: купівля банками долара – по 42,20 гривні, а продаж по 42,63 гривні. На чорному ринку вартість була така: обміняти долар можна в середньому по 42,50 гривні, а купити валюту за 42,55 гривні.

вартість була така: обміняти долар можна в середньому по 42,50 гривні, а купити валюту за 42,55 гривні. Долари обмінники купують в середньому по 42,22 гривні, а продають – по 42,60 гривні.

До якого показника може сягнути долар перед Різдвом та Новим роком?

Як заявив експерт Олександр Паращій, напередодні свят одні здають валюту, а інші – купують її, бо отримують значні гривневі надходження. Як правило, останній чинник переважає.

Відтак курс в районі 43 гривень за долар до кінця року виглядає досить імовірним,

– наголосив пан Олександр.

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу також спрогнозував, що ціна долара може сягнути нового показника. Таким чином, він спрогнозував, що у грудні буде девальвація гривні до таких меж: 43 – 43,5 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На нас очікує ланцюжок свят, до яких готуватимуться і, вочевидь, це відбуватиметься на тлі енергетичної й воєнної невизначеності. Тому не можна виключати, що це буде дещо завчасним, а саме в останню декаду листопада. Для цього буде потрібна гривня.

Як додає Лєсовий, цілком ймовірно, що частина доларів, які були придбані торік, можуть конвертувати в нацвалюту.

А крім того, наприкінці року на ринку очікується хвиля вільної гривні – тобто традиційні щорічні бюджетні виплати (премії, бонуси та все інше). Відтак частина цих коштів потрапить на валютний ринок.

Таким чином, наприкінці цього року офіційний курс долара може зрости на 2,3% – 3,5%, порівняно з початком цього року, що, на думку банкіра, є прийнятним.

Що буде з курсом, якщо Україна не отримає потрібної допомоги від партнерів?

Пендзин каже, що країна отримує на сьогодні валюту здебільшого не від експорту, а від запозичень. Він наводить приклад, що може трапитися, коли країна, яка залежить від допомоги партнерів, не отримає її.

Після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну, 24 лютого 2022 року, уряд зіткнувся з дефіцитом коштів для фінансування різних потреб. Для того, щоб покрити цю потребу, Міністерство фінансів випустило держоблігації на суму близько 400 мільярдів гривень.

Відтак Нацбанк купив ці облігації, фактично надаючи державі фінансування. В результаті у грошовому обігу країни опинилася велика кількість гривні, що була не покрита відповідними надходженнями з економіки (податки, доходи держави тощо).

Таке збільшення кількості гривні без економічної активності спричинило тиск – долар став дорожчим щодо гривні й виріс різко до 36 гривень.

Якщо в нас не буде макроекономічного фінансування в належній кількості, різницю між тим, що є, і тим, що потрібно, Міністерство фінансів вимушено буде покривати через облігації Нацбанку, а отже, суттєво вплине на курс,

– додав пан Олег.

Яким був курс на початку 2022 року: станом на 1 січня 2022 року офіційний курс долара становив 27,27 гривні, свідчать НБУ. Після вторгнення Росії НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні. А 21 липня 2022 року курс було встановлено та зафіксовано на рівні 36,56 гривні.

До якого показника виріс курс долар за останній час?

Ще на старті листопада офіційний курс долара був наближений до позначки в 42 гривні, свідчать дані НБУ. Тоді вартість була встановлена на рівні 41,97 гривні.

За тиждень, станом на 9 листопада, курс перетнув межу в 42 гривні й становив 42,08 гривні. Надалі ціна то падала, то зростала.

У 20-х числах листопада регулятор почав поступово змінювати курс у бік здорожчання, таким чином, станом на 21 листопада, валюта вже становила 42,15 гривні. А станом на 24 листопада – 42,26 гривні.

Спочатку цілковитий рекорд вартості був встановлений 25 листопада – на рівні 42,37 гривні, а 26 листопада рекорд ціни американської валюти був оновлений, адже курс було встановлено на рівні 42,40 гривні.

Нагадуємо! На початку року, у січні 2025 року, історичний максимум офіційного долара був на рівні 42,28 гривні.