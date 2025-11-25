Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, готівковий курс реагує на зміни курсу НБУ . Відтак валюта подекуди сягає навіть 43 гривень за долар.

НБУ до цього був активним на ринку й стримував рух, але зараз змінюються загальні правила, а тому в перспективі ринок відчуває ризик й розуміє, що НБУ в якийсь момент зберігатиме резерви, що призведе до девальвації гривні.