За останню добу долар та євро різко виросли в ціні. Суттєве зростання помітне і банках, і в обмінниках. А найбільше помітне зростання відбулося для курсу обміну валют в обмінниках, де долар виріс на майже 40 копійок, а євро – на понад 40 копійок.