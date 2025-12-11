Зростання видатків на війну, збільшення дефіциту та рекордні обсяги внутрішніх запозичень сформували бюджет, який все більше нагадує антикризовий проєкт, ніж свідчить про стабільність та економічне зростання російської економіки у 2026 році. Також Кремль планує скорочення соціальних програм, збільшення податків та додатковий друк рублів. Цілком реальним може стати й прогноз щодо зменшення розміру зарплат для населення.

24 Канал зʼясував, що означає бюджет на 2026 рік для російської економіки, як Кремль намагається закрити дефіцитні дірки в ньому і як страждатиме населення від скорочення соціальних видатків.

Що означає бюджет на 2026 рік для російської економіки?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, останніми роками Росія скорочує видатки на соціальні та освітні галузі й переспрямовує їх на військові потреби.

Крім того, зараз наповнення федерального бюджету суттєво скорочується через втрати надходжень від продажу газу та нафти, які раніше складати 35% бюджету.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Через скорочення цих надходжень скорочується й прибуткова частина бюджету. Зараз влада країни бере внутрішньому ринку шалені кредити. І лише на обслуговування цих кредитів витрачається близько 7% ВВП.

Зауважте! Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, у бюджеті на 2026 рік майже 40% усіх витрат передбачено для армії та силового блоку.

У коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус пояснив, що бюджет Росії на 2026 рік головним чином відрізняється від попередніх тим, що у попередні роки ситуації з дефіцитом завжди виносили у позитивному ключі й наголошували, що з року в рік буде профіцит.

Однак наразі ситуація змінилась й Росія на офіційному рівні констатує суттєве скорочення держбюджету на наступні роки, а про профіцит навіть не йдеться.

Iван Ус Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, Цікаво, що колись в Радянському Союзі бюджет закладався теж на декілька років, як і зараз в Росії. Відтак 7 років поспіль для союзу виявилися дефіцитним, а на 8-й рік він просто перестав існувати.

Найцікавіше, економіст пояснює, що частка в майже 40% видатків на оборону не є зовсім правдою.

Річ у тім, що в бюджеті є чимало закритих статей. З великою ймовірністю, усі вони пов'язані з веденням війни,

– пояснює Ус.

Важливо! За підрахунками економіста, частка витрат з бюджету на оборону може сягати навіть 71%.

Чи буде дешевшати ціна на російську нафту?

Іван Ус зауважує, що спад вартості ціни на нафту точно збережеться наступного року. По розрахунках пропозиція нафти у всіх IV кварталах наступного року переважає попит. Тобто нафти, яку будуть пропонувати на ринку, буде більше, ніж нафти, яку будуть споживати,

Така тенденція призводить до того, що продукцію почнуть демпінгувати, тобто знижувати вартість. Саме тому, коли видання Bloomberg дає прогноз, що нафта коштуватиме десь 30 доларів у 2026 році, я радше повірю в це,

– каже пан Іван.

Єдине потрібно врахувати геополітичну ситуацію у світі, адже якщо події, які відбулися торік в Сирії з поваленням режиму Асада, відбудеться в Венесуелі – найбільшій за розвіданими покладами нафти країні – то до кінця 2026 року цілком можливо, що нафтосервісні компанії США розпочнуть там видобувати. Відповідно, на ринку з'явиться ще більше нафти.

Підтверджує прогноз щодо зниження вартості нафти на 2026 рік й економіст Гетман. Він пояснює, що зараз нафта Urals коливається в межах 60 доларів за барель. Натомість через санкції, які були запроваджені, ціна на російський бренд коливається з дисконтом в 10 – 15 доларів від бренду – тобто реальна ціна від 45 до 50 доларів за барель.

Таким чином, така ціна за російську нафту на ринку не сильно відрізняється від ціни за собівартість. Лише орієнтовно додаткові 5 – 7 доларів за барель.

Це означає, що надходження від нафтових надходжень до бюджету будуть ще менші, а отже, менші можливості фінансувати війну проти України.

Очікується, що наступного року ціни на нафту залишатимуться на поточному рівні. А якщо ситуація у Венесуелі зміниться, вартість нафти може ще знизитися. Країна має величезні обсяги нафти, але через політичну ситуацію та санкції при президентстві Мадуро нафта майже не потрапляє на світовий ринок,

– пояснює Гетман.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжує реалізовувати свої передвиборчі гасла, як-от "Drill, baby, drill!". Відтак в США спрощують процедури отримання дозволів на буріння, завдяки чому країна лідирує у видобутку нафти, наразі виробляючи понад 14 мільйонів барелів на день.

Як прогнозують в Reuters, за 11 місяців 2025 року загальний обсяг доходів від нафти та газу може скоротитися на 22% – до 8 трильйонів рублів.

Крім того, середня ціна російської нафти для податкових розрахунків у січні-листопаді знизилася до 57,3 долара за барель порівняно з 68,3 долара за той самий період торік.

Відомо, що Мінфін Росії планував отримати 10,94 трильйона рублів від продажу нафти й газу 2025 року, але через падіння цін на нафту знизив прогноз до 8,65 трильйона рублів.

Як Росія закриватиме дефіцитні дірки у 2026 році?

Підвищення податків

Після десятків пакетів санкцій обвал доходів Росії від нафти та газу став суттєвим, а відповідно, вплинув на збільшення дефіциту бюджету. Відомо, що у 2026 році він сягне величезного показника в 1,6% ВВП. Зараз Кремль намагається закрити цю прогалину в бюджеті.

За словами Гетмана, в Росії вже прийняли рішення щодо підвищення ставки податку на додану вартість – до 22% з 1 січня 2026 року. І постраждає від цього насамперед населення.

Це рішення призведе до подорожчання всіх товарів та послуг на Росії. Річ у тім, що ПДВ – це все ж податок на споживача, адже за нього платить саме він. Відповідно вчергове відбудеться скорочення споживчої можливості населення,

– зауважує Гетман.

Про збільшення податків говорить й Ус, який додає, що на сьогодні в Росії, крім підвищеного ПДВ, є ще чимало нових зборів: утилізаційний збір, екологічний та технічний збір, також збір за обслуговування карток, що вперше запроваджений за останні 25 років.

Скорочення соціальних та освітніх програм

Росіяни зараз скорочують всі можливі соціальні та інші програми, каже Олег Гетман. А ще у них закінчуються запаси у Фонді національного добробуту – зі 120 мільярдів доларів, які накопичувалися всі роки, там залишилося близько 35 мільярдів доларів операбельних резервів.

Очікується, що вже в середині 2026 року ці резерви мають вичерпатися. Таким чином, є відчуття, що росіянам нічого не залишиться, як друкування рублів. А це означає пришвидшення інфляції, девальвація національної валюти, знецінення зарплат тощо,

– резюмує економіст Гетман.

Як додає Іван Ус, покривати дефіцит бюджету не вдасться ані внаслідок кредиту від МВФ, ані за підтримки Китаю. Саме тому російському уряду залишається лише один вихід – внутрішній ресурс:

Серед перших варіантів – зменшення бюджетних витрат, тобто перекриття програм, які забезпечують нормальне функціонування держави.

Не виключаю, що буде скорочення ще й зарплат в бюджетній сфері. Наприклад, в автомобільній сфері Росії зараз працюють 4 дні на тиждень. Це доволі логічне обґрунтування для зменшення зарплати,

– додає пан Іван.

Наступний крок – друк рублів.

Росія хоче суттєво збільшити грошову масу. Якщо на 1 лютого 2022 року, коли Росія готувалася до повномасштабної війни проти України, грошова маса в країні становила 66,66 трильйона рублів, то станом на 1 листопада 2025 року, це 123 трильйони рублів. Тобто вдвічі збільшена грошова маса.

Як Росія живе коштом внутрішніх запозичень?

Іван Ус зауважує, що, крім зменшення бюджетних витрат та друкування рублів, уряд все більше звертається по допомогу до облігацій внутрішньодержавного запозичення.

Росія вже зараз живе за кошт цих внутрішніх запозичень. Таким чином, у 2026 році в Росії будуть більше витрачати коштів на обслуговування облігацій внутрішньодержавного запозичення, аніж на сукупні витрати системи здоров'я та системи освіти,

– пояснює експерт.

Тобто на вчителів та лікарів будуть менше витрачати, аніж на обслуговування боргів, які взяв уряд перед своїм населенням.

Відтак за даними The Moscow Times, фінансування охорони здоров'я в Росії на 2026 рік – лише 1,8 трильйона рублів, а на освіту ще менше – 1,7 трильйона рублів.

Що таке облігації федерального займу: це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів Росії для того, щоб залучити кошти в держбюджет. Річ у тім, що купуючи ОФЗ, інвестор дає державі в борг, а натомість отримує право на виплати та повернення номінальної вартості до певного терміну. З російських медіа відомо, що на 2025 рік Росія планувала запозичити облігації федеральних позик на суму до 4,8 трильйона рублів, що є максимумом з 2020 року.

Одним із наступних способів покриття держборгів можуть стати особисті заощадження громадян, які зберігаються на банківських рахунках. За різними підрахунками, мова йде приблизно про 71 трильйон рублів.

Теоретично Росія здатна скористатися цими ресурсами, проте поки утримується від цього кроку. Варто нагадати, що подібне вже траплялося в історії: 1991 року кошти населення з ощадних книжок просто зникли на фоні розпаду СРСР.

Які темпи зростання ВВП в Росії?

Ус зауважує, що російське ВВП не зросло вдвічі, як про це повідомляють офіційні джерела Росії. Крім того, як зазначав Центробанк Росії у звіті ще 2023 року, що основна проблема російського ВВП полягає в тому, що зростання відбувається у сферах, які не пов'язані зі споживанням або інвестуванням.

Нагадуємо, що уряд Росії на чолі з Михайлом Мішустіним констатували, що розмір ВВП Росії у номінальному виразі майже подвоївся за останні кілька років. Відтак нібито до кінця 2024 року ВВП перевищив 200 трильйонів рублів, повідомляло російське пропагандистське видання TASS.

А як розповідав Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025, нібито за перші 4 місяці 2025 року ВВП Росії додало аж на 1,5% у річному вираженні.

Крім того, як виявилося, Росія посідає 4 місце у світі за обсягом валового продукту, а у Європі – перше.

Насправді щоб там Росія не кричала, що вона все прекрасно в економіці, там великі діри. Навіть ті експерти, які не антиурядовими, почали доволі часто критикувати уряд. Грудень – це місяць, коли треба розраховуватись за борги, щоб не переносити їх на наступний рік. І цьогоріч Росія скоріше буде це робити,

– додає Ус.

Але це перенесення витрат призводить до того, що все більше суб'єктів говорять, що треба тиснути на державні компанії розраховуватись по своїм платежам, адже по іншому в Росії буде криза на платежі.

Криза на платежі – це коли ви щось робите, а вам за це гроші не платять, тому що їх просто немає. І оце один з варіантів, скажімо так, економії грошей в бюджеті, тобто не платити за те, за що ви повинні заплатити. І шалені затримки з виплатами пенсій та зарплат все можна очікувати навіть у першому кварталі 2026 року,

– прогнозує економіст.

Чому на фоні всіх проблем курс рубля міцнішає?

Попри економічні труднощі, на початок грудня курс становить близько 77 рублів за долар, тоді як на початку року він був на рівні 104 рублів. Олег Гетман наголошує, що таке "зміцнення" рубля в умовах проблем російської економіки є повністю штучним явищем.

Національний банк та президент Росії вважають, що якщо курс буде стабільним, то населення не побачить інших великих проблем,

– резюмує Гетман.

Цей індикатор тримають міцно, спалюючи залишки валютних резервів в країні, а також резерви Фонду нацдобробуту. Крім того, країна бере кредити в юанях, які використовуються на підтримку курсу рубля.

Втім на середину 2026 року підтримувати курс буде фактично нічим, адже резерви закінчуються. Таким чином, побачимо як інфляцію, так і суттєву девальвацію рубля, прогнозує пан Олег.