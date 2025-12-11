Рост расходов на войну, увеличение дефицита и рекордные объемы внутренних заимствований сформировали бюджет, который все больше напоминает антикризисный проект, чем свидетельствует о стабильности и экономическом росте российской экономики в 2026 году. Также Кремль планирует сокращение социальных программ, увеличение налогов и дополнительную печать рублей. Вполне реальным может стать и прогноз по уменьшению размера зарплат для населения.

24 Канал выяснил, что означает бюджет на 2026 год для российской экономики, как Кремль пытается закрыть дефицитные дыры в нем и как будет страдать население от сокращения социальных расходов.

Что означает бюджет на 2026 год для российской экономики?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, в последние годы Россия сокращает расходы на социальные и образовательные отрасли и перенаправляет их на военные нужды.

Кроме того, сейчас наполнение федерального бюджета существенно сокращается из-за потери поступлений от продажи газа и нефти, которые ранее составляли 35% бюджета.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Из-за сокращения этих поступлений сокращается и доходная часть бюджета. Сейчас власти страны берут на внутреннем рынке огромные кредиты. И только на обслуживание этих кредитов тратится около 7% ВВП.

Заметьте! Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в бюджете на 2026 год почти 40% всех расходов предусмотрено для армии и силового блока.

В комментарии 24 Канала экономист Иван Ус объяснил, что бюджет России на 2026 год главным образом отличается от предыдущих тем, что в предыдущие годы ситуации с дефицитом всегда выносили в положительном ключе и отмечали, что из года в год будет профицит.

Однако сейчас ситуация изменилась и Россия на официальном уровне констатирует существенное сокращение госбюджета на последующие годы, а о профиците речь даже не идет.

Иван Ус Главный консультант Национального института стратегических исследований, Интересно, что когда-то в Советском Союзе бюджет закладывался тоже на несколько лет, как и сейчас в России. Поэтому 7 лет подряд для союза оказались дефицитным, а на 8-й год он просто перестал существовать.

Самое интересное, экономист объясняет, что доля в почти 40% расходов на оборону не является совсем правдой.

Дело в том, что в бюджете есть немало закрытых статей. С большой вероятностью, все они связаны с ведением войны,

– объясняет Ус.

Важно! По подсчетам экономиста, доля расходов из бюджета на оборону может достигать даже 71%.

Будет ли дешеветь цена на российскую нефть?

Иван Ус замечает, что спад стоимости цены на нефть точно сохранится в следующем году. По расчетам предложение нефти во всех IV кварталах следующего года преобладает спрос. То есть нефти, которую будут предлагать на рынке, будет больше, чем нефти, которую будут потреблять,

Такая тенденция приводит к тому, что продукцию начнут демпинговать, то есть снижать стоимость. Именно поэтому, когда издание Bloomberg дает прогноз, что нефть будет стоить где-то 30 долларов в 2026 году, я скорее поверю в это,

– говорит господин Иван.

Единственное нужно учесть геополитическую ситуацию в мире, ведь если события, которые произошли в прошлом году в Сирии со свержением режима Асада, состоится в Венесуэле – крупнейшей по разведанным залежами нефти стране – то до конца 2026 года вполне возможно, что нефтесервисные компании США начнут там добывать. Соответственно, на рынке появится еще больше нефти.

Подтверждает прогноз по снижению стоимости нефти на 2026 год и экономист Гетман. Он объясняет, что сейчас нефть Urals колеблется в пределах 60 долларов за баррель. Зато из-за санкций, которые были введены, цена на российский бренд колеблется с дисконтом в 10 – 15 долларов от бренда – то есть реальная цена от 45 до 50 долларов за баррель.

Таким образом, такая цена за российскую нефть на рынке не сильно отличается от цены за себестоимость. Лишь ориентировочно дополнительные 5 – 7 долларов за баррель.

Это означает, что поступления от нефтяных поступлений в бюджет будут еще меньше, а значит, меньшие возможности финансировать войну против Украины.

Ожидается, что в следующем году цены на нефть будут оставаться на текущем уровне. А если ситуация в Венесуэле изменится, стоимость нефти может еще снизиться. Страна имеет огромные объемы нефти, но из-за политической ситуации и санкций при президентстве Мадуро нефть почти не попадает на мировой рынок,

– объясняет Гетман.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продолжает реализовывать свои предвыборные лозунги, такие как "Drill, baby, drill!". Поэтому в США упрощают процедуры получения разрешений на бурение, благодаря чему страна лидирует в добыче нефти, сейчас производя более 14 миллионов баррелей в день.

Как прогнозируют в Reuters, за 11 месяцев 2025 года общий объем доходов от нефти и газа может сократиться на 22% – до 8 триллионов рублей.

Кроме того, средняя цена российской нефти для налоговых расчетов в январе-ноябре снизилась до 57,3 доллара за баррель по сравнению с 68,3 доллара за тот же период прошлого года.

Известно, что Минфин России планировал получить 10,94 триллиона рублей от продажи нефти и газа в 2025 году, но из-за падения цен на нефть снизил прогноз до 8,65 триллиона рублей.

Как Россия будет закрывать дефицитные дыры в 2026 году?

Повышение налогов

После десятков пакетов санкций обвал доходов России от нефти и газа стал существенным, а соответственно, повлиял на увеличение дефицита бюджета. Известно, что в 2026 году он достигнет огромного показателя в 1,6% ВВП. Сейчас Кремль пытается закрыть этот пробел в бюджете.

По словам Гетмана, в России уже приняли решение о повышении ставки налога на добавленную стоимость – до 22% с 1 января 2026 года. И пострадает от этого прежде всего население.

Это решение приведет к подорожанию всех товаров и услуг на России. Дело в том, что НДС – это все же налог на потребителя, ведь за него платит именно он. Соответственно в очередной раз произойдет сокращение потребительской возможности населения,

– отмечает Гетман.

Об увеличении налогов говорит и Ус, который добавляет, что сегодня в России, кроме повышенного НДС, есть еще немало новых сборов: утилизационный сбор, экологический и технический сбор, также сбор за обслуживание карт, что впервые введен за последние 25 лет.

Сокращение социальных и образовательных программ

Россияне сейчас сокращают все возможные социальные и другие программы, говорит Олег Гетман. А еще у них заканчиваются запасы в Фонде национального благосостояния – из 120 миллиардов долларов, которые накапливались все годы, там осталось около 35 миллиардов долларов операбельных резервов.

Ожидается, что уже в середине 2026 года эти резервы должны исчерпаться. Таким образом, есть ощущение, что россиянам ничего не останется, как печатание рублей. А это означает ускорение инфляции, девальвация национальной валюты, обесценивание зарплат и т.д,

– резюмирует экономист Гетман.

Как добавляет Иван Ус, покрывать дефицит бюджета не удастся ни в результате кредита от МВФ, ни при поддержке Китая. Именно поэтому российскому правительству остается только один выход – внутренний ресурс:

Среди первых вариантов – уменьшение бюджетных расходов, то есть перекрытие программ, которые обеспечивают нормальное функционирование государства.

Не исключаю, что будет сокращение еще и зарплат в бюджетной сфере. Например, в автомобильной сфере России сейчас работают 4 дня в неделю. Это довольно логичное обоснование для уменьшения зарплаты,

– добавляет господин Иван.

Следующий шаг – печать рублей.

Россия хочет существенно увеличить денежную массу. Если на 1 февраля 2022 года, когда Россия готовилась к полномасштабной войне против Украины, денежная масса в стране составляла 66,66 триллиона рублей, то по состоянию на 1 ноября 2025 года, это 123 триллиона рублей. То есть вдвое увеличена денежная масса.

Как Россия живет за счет внутренних заимствований?

Иван Ус замечает, что, кроме уменьшения бюджетных расходов и печатания рублей, правительство все больше обращается за помощью к облигациям внутригосударственного заимствования.

Россия уже сейчас живет за счет этих внутренних заимствований. Таким образом, в 2026 году в России будут больше тратить средств на обслуживание облигаций внутригосударственного заимствования, чем на совокупные расходы системы здоровья и системы образования,

– объясняет эксперт.

То есть на учителей и врачей будут меньше тратить, чем на обслуживание долгов, которые взяло правительство перед своим населением.

Поэтому по данным The Moscow Times, финансирование здравоохранения в России на 2026 год – только 1,8 триллиона рублей, а на образование еще меньше – 1,7 триллиона рублей.

Что такое облигации федерального займа: это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов России для того, чтобы привлечь средства в госбюджет. Дело в том, что покупая ОФЗ, инвестор дает государству в долг, а взамен получает право на выплаты и возврат номинальной стоимости до определенного срока. Из российских медиа известно, что на 2025 год Россия планировала заимствовать облигации федеральных займов на сумму до 4,8 триллиона рублей, что является максимумом с 2020 года.

Одним из следующих способов покрытия госдолгов могут стать личные сбережения граждан, которые хранятся на банковских счетах. По разным подсчетам, речь идет примерно о 71 триллионе рублей.

Теоретически Россия способна воспользоваться этими ресурсами, однако пока воздерживается от этого шага. Стоит напомнить, что подобное уже случалось в истории: в 1991 году средства населения со сберегательных книжек просто исчезли на фоне распада СССР.

Какие темпы роста ВВП в России?

Ус замечает, что российское ВВП не выросло вдвое, как об этом сообщают официальные источники России. Кроме того, как отмечал Центробанк России в отчете еще в 2023 году, что основная проблема российского ВВП заключается в том, что рост происходит в сферах, которые не связаны с потреблением или инвестированием.

Напоминаем, что правительство России во главе с Михаилом Мишустиным констатировали, что размер ВВП России в номинальном выражении почти удвоился за последние несколько лет. Поэтому якобы к концу 2024 года ВВП превысил 200 триллионов рублей, сообщало российское пропагандистское издание TASS.

А как рассказывал Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 2025, якобы за первые 4 месяца 2025 года ВВП России прибавило аж на 1,5% в годовом выражении.

Кроме того, как оказалось, Россия занимает 4 место в мире по объему валового продукта, а в Европе – первое.

На самом деле, чтобы там Россия не кричала, что она все прекрасно в экономике, там большие дыры. Даже те эксперты, которые не антиправительственными, начали довольно часто критиковать правительство. Декабрь – это месяц, когда надо рассчитываться за долги, чтобы не переносить их на следующий год. И в этом году Россия скорее будет это делать,

– добавляет Ус.

Но это перенос расходов приводит к тому, что все больше субъектов говорят, что надо давить на государственные компании рассчитываться по своим платежам, ведь иначе в России будет кризис на платежи.

Кризис на платежи – это когда вы что-то делаете, а вам за это деньги не платят, потому что их просто нет. И это один из вариантов, скажем так, экономии денег в бюджете, то есть не платить за то, за что вы должны заплатить. И огромные задержки с выплатами пенсий и зарплат все можно ожидать даже в первом квартале 2026 года,

– прогнозирует экономист.

Почему на фоне всех проблем курс рубля крепнет?

Несмотря на экономические трудности, на начало декабря курс составляет около 77 рублей за доллар, тогда как в начале года он был на уровне 104 рублей. Олег Гетман отмечает, что такое "укрепление" рубля в условиях проблем российской экономики является полностью искусственным явлением.

Национальный банк и президент России считают, что если курс будет стабильным, то население не увидит других больших проблем,

– резюмирует Гетман.

Этот индикатор держат крепко, сжигая остатки валютных резервов в стране, а также резервы Фонда нацблагосостояния. Кроме того, страна берет кредиты в юанях, которые используются на поддержку курса рубля.

Впрочем, на середину 2026 года поддерживать курс будет фактически нечем, ведь резервы заканчиваются. Таким образом, увидим как инфляцию, так и существенную девальвацию рубля, прогнозирует господин Олег.