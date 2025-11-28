Что происходит с российской экономикой?
В частности накопленный сальдированный финансовый результат организаций в с января по сентябрь упал на 7,7 % в годовом измерении, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Читайте также Работают в минус, тонут в долгах: компании России потеряли 6 триллионов рублей
Это показывает, как быстро исчерпываются силы бизнеса под давлением:
- бюджетных ограничений;
- санкционной среды;
- расширения военных расходов.
Дело в том, что прибыльность компаний снижается: совокупные убытки российских организаций за девять месяцев выросли почти на четверть год к году и достигли 6,52 триллиона рублей. В минус вышли 18,4 тысячи предприятий, что на 11 % больше, чем в прошлом году.
В частности, с начала года регуляторы открыли 1 173 административных дела по неплатежам в рамках государственных закупок – это на 20 % больше, чем за весь 2024 год.
Малый бизнес фиксирует особенно резкое ухудшение: количество жалоб на невыполнение госкомпаниями контрактных обязательств выросло в 2,5 раза – с 200 обращений на 1,5 миллиарда рублей в прошлом году до 482 обращений на 3,6 миллиарда рублей по состоянию на ноябрь,
– говорится в сообщении.
Критическим очагом остается угольная промышленность. Доля убыточных предприятий в секторе выросла до 68,1% в январе по сентябрь против 52% годом ранее.
В то же время продовольственная инфляция достигла 7,97% год к году, тогда как отдельные позиции демонстрируют резкое ценовое ускорение:
- огурцы подорожали на 24,07 % только с начала ноября;
- томаты – на 8,54 %.
Рост бензина на 13,26 % (по сравнению с 2024 годом) усиливает инфляционное давление по всей цепи поставок. Автомобильная промышленность тоже демонстрирует обвал: производство легковых авто в октябре упало на 46,7 %.
Падение на такую глубину свидетельствует не только о слабости внутреннего рынка, но и об ограниченном доступе к технологиям и комплектующим,
– отметили в разведке.
Все эти факторы вместе показывают картину "системной разбалансировки экономики". Убытки бизнеса увеличиваются быстрее, чем правительство успевает компенсировать потери бюджетными вливаниями.
Заметьте! В 2025 году экономика России все чаще демонстрирует структурные трещины, а их трудно маскировать даже военным спросом.
Что еще известно о ситуации в России?
Российский Центробанк заявил об ухудшении финансовой ситуации по многим предприятиям и рост проблемной задолженности. Об этом пишет Bloomberg.
Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильное, но ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями,
– говорится в отчете.
Обратите внимание! Несмотря на негативные тенденции, Центробанк прогнозирует улучшение ситуации.
Что еще происходит с российской экономикой?
Объем просроченной задолженности юридических лиц в России вырос на 7,2 % в годовом измерении и достиг 37 миллиардов долларов. Каждая четвертая российская компания имеет просроченные кредиты.
В то же время компании в России готовятся поднимать цены. Максимальное повышение цен планируют компании розничной торговли.