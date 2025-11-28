Что происходит с российской экономикой?

В частности накопленный сальдированный финансовый результат организаций в с января по сентябрь упал на 7,7 % в годовом измерении, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Это показывает, как быстро исчерпываются силы бизнеса под давлением:

бюджетных ограничений; санкционной среды; расширения военных расходов.

Дело в том, что прибыльность компаний снижается: совокупные убытки российских организаций за девять месяцев выросли почти на четверть год к году и достигли 6,52 триллиона рублей. В минус вышли 18,4 тысячи предприятий, что на 11 % больше, чем в прошлом году.

В частности, с начала года регуляторы открыли 1 173 административных дела по неплатежам в рамках государственных закупок – это на 20 % больше, чем за весь 2024 год.

Малый бизнес фиксирует особенно резкое ухудшение: количество жалоб на невыполнение госкомпаниями контрактных обязательств выросло в 2,5 раза – с 200 обращений на 1,5 миллиарда рублей в прошлом году до 482 обращений на 3,6 миллиарда рублей по состоянию на ноябрь,

– говорится в сообщении.

Критическим очагом остается угольная промышленность. Доля убыточных предприятий в секторе выросла до 68,1% в январе по сентябрь против 52% годом ранее.

В то же время продовольственная инфляция достигла 7,97% год к году, тогда как отдельные позиции демонстрируют резкое ценовое ускорение:

огурцы подорожали на 24,07 % только с начала ноября; томаты – на 8,54 %.

Рост бензина на 13,26 % (по сравнению с 2024 годом) усиливает инфляционное давление по всей цепи поставок. Автомобильная промышленность тоже демонстрирует обвал: производство легковых авто в октябре упало на 46,7 %.

Падение на такую глубину свидетельствует не только о слабости внутреннего рынка, но и об ограниченном доступе к технологиям и комплектующим,

– отметили в разведке.

Все эти факторы вместе показывают картину "системной разбалансировки экономики". Убытки бизнеса увеличиваются быстрее, чем правительство успевает компенсировать потери бюджетными вливаниями.

Заметьте! В 2025 году экономика России все чаще демонстрирует структурные трещины, а их трудно маскировать даже военным спросом.

Что еще известно о ситуации в России?

Российский Центробанк заявил об ухудшении финансовой ситуации по многим предприятиям и рост проблемной задолженности. Об этом пишет Bloomberg.

Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильное, но ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями,

– говорится в отчете.

Обратите внимание! Несмотря на негативные тенденции, Центробанк прогнозирует улучшение ситуации.

