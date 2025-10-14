Как угольный кризис в России влияет на войну в Украине?

Кризис в российской угольной отрасли влияет на войну в Украине. Эффект могут иметь дестабилизация железнодорожной логистики и экономические проблемы в части городов РФ. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Угольная отрасль предоставляет работу более 140 тысячам людей в России, однако из-за кризиса продолжаются сокращения. За первое полугодие 2025 года, по информации консалтинговой компании NEFT Research, уволили около 19 тысяч работников.

По мнению эксперта Андрея Закревского, экономический упадок в моногородах России, где доминирует угольная отрасль, может привести к переориентации людей в поисках работы на военную сферу.

Андрей Закревский заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Около 50 моногородов в России эту зиму не переживут, и как раз угольных моногородов. То есть проблемы там не только в крупных городах вроде Кемерово, но и в небольших шахтоуправлениях. Это проблема. Эти люди, не зная, что делать, куда будут идти? Они пойдут на войну.

В то же время эксперт выделяет и положительный эффект от угольного кризиса на военную ситуацию в Украине. От этой отрасли промышленности зависит загруженность российских железных дорог, особенно на Дальнем Востоке.

Одно из положительных влияний на войну в Украине – это то, что из-за угля логистика стала нестабильной на Дальнем Востоке и в Сибири. Я не знаю, что они будут делать дальше с финансированием российской железной дороги. Кроме гибели моногородов, погибает еще и доставка к промышленным предприятиям, которые были скрыты в Уральских горах,

– говорит Андрей Закревский.

Заметим! За первые семь месяцев 2025 года угольный сектор промышленности РФ удвоил свои убытки по сравнению с 2024 годом. Речь идет о 2,8 миллиарда долларов.

Что вызвало угольный кризис в России?

По данным Financial Times, 13 % от общего количества угольных предприятий в России прекратили работу. Под угрозой закрытия оказались еще 53 компании.

Эксперт Андрей Закревский считает, что к трем ключевым причинам кризиса российской угольной промышленности относятся:

чрезмерная ориентация на Китай;

сосредоточенность на газе и нефти;

недостаток межличностных связей среди угольных предпринимателей с Кремлем.

Россияне рассчитывали на спрос со стороны Китая, однако он в последние годы снижается. Эксперт отмечает, что он продолжит падать и в дальнейшем, учитывая программу зеленого перехода страны от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Поэтому важность для Китая имеют прежде всего собственные добытчики угля и их загрузка.

Второй причиной угольного кризиса в России Андрей Закревский называет просчеты при разработке энергетической стратегии РФ.

Тремя "головами" орла Российской Федерации были уголь, нефть и газ. Так вот последние две победили угольную промышленность. Многие угольные котельные не модернизировали и начали откровенно резать на металлолом. Сейчас излишки угля могли бы служить для замещения потерь по нефти и газу. Но вместо этого стагнируют моногорода и отдельные населенные пункты, которые занимались добычей угля,

– говорит эксперт.

Последней причиной кризиса Андрей Закревский считает недостаток межличностных связей между верхушкой угольной отрасли и руководством Кремля.

Если газ потерял 100 миллиардов кубических метров, как минимум, на экспорте в Евросоюз, он сейчас будет идти на котельные внутри страны. То же самое касается и нефти. Как только мы начинаем прижимать, мазутные котельные тоже начинают работать. Но угольщикам, видимо, не хватило ресурса. А на самом деле просто не хватило связей с Кремлем. Если нефтяники и газовики давно все друзья, то эти ребята были за Уралом и вовремя не влились в семью господина Путина,

– говорит эксперт.

Что происходит с российской экономикой?

За первое полугодие 2025 года темпы экономического роста РФ замедлились в 11 раз. В кризисе находятся почти все сектора промышленности.