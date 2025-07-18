Какая отрасль в России переживает глубокий кризис?

Минэнерго России официально подтвердило глубокий кризис в угольной промышленности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Ситуация ухудшилась после потери европейского рынка и падения мировых цен. Под угрозой закрытия оказалось уже более 50 угольных предприятий.

Только за последние месяцы количество остановленных или закрытых угольных предприятий возросло до 51 – в апреле их было 27. Например, в начале июня производство приостановила шахта "Спиридоновская", которая обеспечивала работой примерно 900 человек,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Совокупные убытки отрасли за январь–май уже достигли 1,44 миллиарда долларов, а до конца года прогнозируются на уровне примерно 4 миллиардов долларов.

Какие причины кризиса?

Основные причины кризиса – европейское эмбарго. Запрет импорта угля ввели в августе 2022 года, что заставило Россию искать новых покупателей для почти четверти своего экспорта. Также повлияло резкое падение цен на уголь.

Несмотря на внутренние проблемы – изношенность инфраструктуры и логистические ограничения – именно потеря ключевого рынка стала причиной текущей ситуации. Закрытие шахт будет иметь значительные социально-экономические последствия, особенно для моногородов и угольных регионов, таких, как Кемеровская область.