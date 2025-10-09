Как страдают работники?

По меньшей мере 6 российских компаний в отраслях добычи и транспорта сократили рабочую неделю, чтобы уменьшить свои расходы, но не увольнять официально работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Причиной проблем в промышленности стали замедление экономики, падение внутреннего спроса и исчезновение экспортных рынков из-за санкций.

Из-за резкого спада строительства крупнейший производитель цемента в России – компания Cemros – перешла на 4-дневную рабочую неделю до конца 2025 года, чтобы сохранить персонал.

Аналогичная ситуация в автомобильной отрасли:

Горьковский автозавод (ГАЗ) с 20 тысячами работников с августа тоже ввел 4-дневную рабочую неделю.

То же самое сделал производитель грузовиков КамАЗ, имеющий 30-тысячный штат.

А крупнейший автопроизводитель страны – "Автоваз", который имеет более 40 тысяч работников, перешел на 4-дневный график с 29 сентября.

Между тем "Российские железные дороги", со штатом до 700 тысяч человек, заставляют работников центрального офиса брать по 3 дополнительных выходных в месяц, которые не оплачивают.

Где ситуация хуже всего?

Некоторые предприятия, где ситуация критическая, перешли от сокращений рабочей недели к увольнениям.

Алмазодобывающая компания "Алроса" сократила свой штат на 10% – пострадали сотрудники, которые не задействованы непосредственно в добыче. Также она временно остановила работу на менее прибыльных месторождениях.

Аналогично поступают предприятия в металлургии, угольной, деревообрабатывающей и горной отраслях, сокращая производство или персонал. В частности, компания "Свеза" закрыла фанерный завод в Тюмени из-за падения спроса на мебель, из-за чего более 300 человек потеряли работу.

Но больше всего страдает угольная отрасль, где работает около 150 тысяч человек. Около 30 предприятий в этом секторе уже находятся на грани банкротства. По данным консалтинговой компании NEFT Research, в первой половине 2025 года в угольной отрасли уволили около 19 тысяч человек.

Важно! Официальная статистика России зафиксировала тревожные тенденции в промышленности. По ее данным, задолженность заработной платы только в августе достигла 1,64 миллиарда рублей – это втрое больше, чем в прошлом году.

