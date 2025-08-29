Как замедлилась экономика России?

По официальным данным российского правительства, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в июле составил всего 0,4%. Это означает, что экономика России почти скатилась в стагнацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Еще в июне 2025 года ВВП в России вырос на 1%, а в декабре прошлого – на целых 4,5%.

Таким образом, всего за 6 месяцев рост экономики затормозился в 11 раз.

В промышленности России кризис наблюдается почти повсеместно. Отрасли, которые в прошлом году, давали прибыли, пришли в упадок:

производство мебели сократилось на 12%;

одежды – на 7%;

электрооборудования – на 6,5%;

металлургия – более чем на 10%.

Проблемы начались даже в военно-промышленном комплексе, который имеет критическое значение для Путина в войне против Украины. Производство металлоизделий и электроники тоже замедлилось – рост сократился в 3,5 – 5 раз.

Резервы для "подпитки" экономики России исчерпываются. Война и санкции толкают ее в затяжной кризис,

– отмечает ЦПИ.

В центре прогнозируют, что Кремлю придется забирать ресурсы у гражданских секторов для продолжения финансирования путинской войны, а это только больше затормозит развитие экономики.

Что означает стагнация? Стагнация – это состояние экономики, когда отсутствует заметный рост или развитие: производство, доходы и занятость остаются на одном уровне или движутся очень медленно. При этом инфляция и цены могут продолжать расти. Такой период считают опасным, потому что он сигнализирует о проблемах в экономической системе и может перерасти в кризис.

Проблемы в российской экономике: что известно?