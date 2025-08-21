Как планируют экономить в России?

Москва готовится повысить налоги и сократить расходы, пытаясь поддерживать высокие расходы на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Скрытая безработица в России бьет рекорды

Бюджетные расходы почти удвоились в номинальном выражении с момента полномасштабного в феврале 2022 года.

Совокупные расходы в размере 17 триллионов рублей на оборону и национальную безопасность в 2025 году являются самыми высокими со времен Холодной войны, составляя 41% от общих расходов, и делая оборонный сектор основным двигателем экономического роста, поскольку гражданское производство сокращается.

В качестве вывода, Председатель Комитета Совета Федерации в России по вопросам бюджета и финансовых рынков Анатолий Артамонов заявил в конце июля 2025 года, что России необходимо "срочно начать фискальную консолидацию" на фоне все более пессимистичных экономических показателей и снижения доходов от нефти и газа.

России, возможно, придется сокращать расходы, не связанные с обороной, на 2 триллиона рублей ежегодно до 2028 года и перенаправлять эти сбережения в оборонный бюджет,

– пишут в издании.

В каком состоянии экономика России?