Как планируют экономить в России?
Москва готовится повысить налоги и сократить расходы, пытаясь поддерживать высокие расходы на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Бюджетные расходы почти удвоились в номинальном выражении с момента полномасштабного в феврале 2022 года.
Совокупные расходы в размере 17 триллионов рублей на оборону и национальную безопасность в 2025 году являются самыми высокими со времен Холодной войны, составляя 41% от общих расходов, и делая оборонный сектор основным двигателем экономического роста, поскольку гражданское производство сокращается.
В качестве вывода, Председатель Комитета Совета Федерации в России по вопросам бюджета и финансовых рынков Анатолий Артамонов заявил в конце июля 2025 года, что России необходимо "срочно начать фискальную консолидацию" на фоне все более пессимистичных экономических показателей и снижения доходов от нефти и газа.
России, возможно, придется сокращать расходы, не связанные с обороной, на 2 триллиона рублей ежегодно до 2028 года и перенаправлять эти сбережения в оборонный бюджет,
– пишут в издании.
В каком состоянии экономика России?
По состоянию на конец июля стало известно, что российская экономика сталкивается с глубокими проблемами из-за направления ресурсов на войну, что ведет к упадку гражданского сектора. Экспорт энергоресурсов не поддерживает экономику, в частности угольная промышленность и металлургия находятся в кризисе из-за потери рынков и инвестиций.
Окончательно лишить Россию денег могут удары по российским НПЗ. Глубинные удары по России за 2025 год нанесли ущерб врагу более чем на 4% ВВП. Это 74,1 миллиарда долларов. И компенсировать эти деньги врагу сложно.
В конце августа стало известно, что в России возник серьезный топливный кризис, в частности в Приморье, Забайкалье и оккупированном Крыму. На заправках огромные очереди, топливо выдают по талонам. Одна из причин проблем с топливом – атаки дронов на НПЗ.