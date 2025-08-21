Як планують економити в Росії?

Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високі витрати на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Бюджетні витрати майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту повномасштабного в лютому 2022 року.

Сукупні витрати в розмірі 17 трильйонів рублів на оборону та національну безпеку у 2025 році є найвищими з часів Холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, і роблячи оборонний сектор основним рушієм економічного зростання, оскільки цивільне виробництво скорочується.

Як висновок, Голова Комітету Ради Федерації в Росії з питань бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамонов заявив наприкінці липня 2025 року, що Росії необхідно "терміново розпочати фіскальну консолідацію" на тлі дедалі песимістичніших економічних показників та зниження доходів від нафти і газу.

Росії, можливо, доведеться скорочувати витрати, не пов’язані з обороною, на 2 трильйони рублів щороку до 2028 року та перенаправляти ці заощадження до оборонного бюджету,

– пишуть у виданні.

В якому стані економіка Росії?