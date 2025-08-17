Про це 24 Каналу розповів спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус. За різними оцінками, в Росії вже уражено 10%-15% нафтопереробки. Логічно, що здебільшого атаки йдуть по об'єктах в європейській частині країни-агресорки. Саме там проживає більшість населення Росії.

Як наголосив Гардус, удари по російських НПЗ завдають фінансових збитків ворогу. Крім того, це впливає на саме населення Росії. Війна йде по обидва боки кордону.

Удари по військових об'єктах в європейській частині Росії є важливими з точки зору військової логістики. Саме тут розташовані основні промислові центри. Це – виробництво зброї, обладнання тощо. Звісно, удари по НПЗ не спричинять глобальний дефіцит палива для російської армії. Вони насамперед працюють на армію. Але локальні перебої можуть бути, які завадять певним планам щодо перекидання військ чи проведення операцій,

– сказав Гардус.

Вже була інформація від Генштабу, що глибинні удари по Росії за 2025 рік завдали збитків ворогу на понад 4% ВВП. Це – 74,1 мільярда доларів. І компенсувати ці гроші ворогу складно.

Кон'юнктура не сприяє тому, аби компанії, що володіють НПЗ, могли компенсувати гроші на інших напрямках. Чому? Бо підняття цін для населення та бізнесу всередині Росії заборонене адміністративно. Експорт бензину – теж. В цілому ситуація в нафтопереробній промисловості доволі безрадісна,

– зазначив Гардус.

Безпілотники спеціально цілять по ректифікаційних колонах, які є найдорожчими елементами нафтопереробних заводів. Там стає важче виробляти бензин.

Загалом удари по НПЗ впливають на можливості Росії фінансувати війну. Але один такий інструмент не здатен рішуче змінити ситуацію. Потрібне ще й посилення санкцій.

Важливий і кінетичний вплив на НПЗ, і санкції. У поєднанні вони гарантують відсутність грошей у Росії на війну. Окремих елементів недостатньо,

– підкреслив Гардус.

Додамо, в Росії прогнозують стагнацію економіки. Приріст наприкінці року може бути близьким до 0%.