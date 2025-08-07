Яка ситуація в російській економіці?

Темпи зростання ВВП в Росії до кінця 2025 року можуть впасти практично до нуля. Про це в оновленому макропрогнозі заявив Центробанк Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

У першому кварталі цього року, за даними Банку Росії, ріст ВВП склав всього 1,4%. Це майже в три рази менше, ніж торік в той же період, коли показник сягав 4,1%.

За підсумками ІІ кварталу зростання внутрішнього валового продукту прискорилось – до 1,8%.

Втім вже у ІІІІ кварталі ріст ВВП знову загальмував – прогнозується близько 1,6%.

У ІV ж кварталі, за прогнозами, приріст може взагалі бути мінімальним, а то й нульовим – на рівні 0-1%.

Центробанк очікує, що в середньому за рік російська економіка зросте щонайбільше на 1-2%, а в 2026 році – максимум на 0,5-1,5%.

Важливо! Натомість, за прогнозами аналітиків, світова економіка у 2025 та у 2026 році випередить російську ледь не втричі. Глобальний ВВП зросте на 3,1% та 2,9% відповідно. Економіка Китаю ж взагалі має зростати на 5% щорічно.

Чому економіка Росії сповільнюється?

Протягом 2023-2024 року економіка Росії офіційно показувала ріст якого не бачили два десятиліття до того. Цьому сприяли багатомільярдні видатки на армію, оборонні замовлення та виплати військовим.

Разом з тим економіка Росії опинилася під тиском багатьох факторів, які сповільнили її ріст. Серед них:

західні санкції;

витрати на війну, що зростають;

високі відсоткові ставки;

дефіцит працівників.

У підсумку в багатьох галузях доходи різко впали, підприємства скаржаться на збитки, скорочують працівників та робочий тиждень. Зокрема, невтішна ситуація у вугільних компаніях, нафтогазовому, металургійному, автомобільному секторі.

Варто знати! У Центробанку сповільнення називають зниженням після перегріву економіки й запевняють, що вона повертається до збалансованої траєкторії. Втім аналітики говорять, що слабкий або нульовий ріст ВВП у поєднанні зі зниженням цін на нафту скоротить доходи бюджету.