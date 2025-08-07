Какова ситуация в российской экономике?

Темпы роста ВВП в России до конца 2025 года могут упасть практически до нуля. Об этом в обновленном макропрогнозе заявил Центробанк России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

В первом квартале этого года, по данным Банка России, рост ВВП составил всего 1,4%. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году в тот же период, когда показатель достигал 4,1%.

По итогам II квартала рост внутреннего валового продукта ускорился – до 1,8%.

Впрочем уже в III квартале рост ВВП снова затормозил – прогнозируется около 1,6%.

В IV же квартале, по прогнозам, прирост может вообще быть минимальным, а то и нулевым – на уровне 0-1%.

Центробанк ожидает, что в среднем за год российская экономика вырастет максимум на 1-2%, а в 2026 году – максимум на 0,5-1,5%.

Важно! Зато, по прогнозам аналитиков, мировая экономика в 2025 и в 2026 году опередит российскую чуть ли не втрое. Глобальный ВВП вырастет на 3,1% и 2,9% соответственно. Экономика Китая же вообще должна расти на 5% ежегодно.

Почему экономика России замедляется?

В течение 2023-2024 года экономика России официально показывала рост которого не видели два десятилетия до того. Этому способствовали многомиллиардные расходы на армию, оборонные заказы и выплаты военным.

Вместе с тем экономика России оказалась под давлением многих факторов, которые замедлили ее рост. Среди них:

западные санкции;

растущие расходы на войну,;

высокие процентные ставки;

дефицит работников.

В итоге во многих отраслях доходы резко упали, предприятия жалуются на убытки, сокращают работников и рабочую неделю. В частности, неутешительная ситуация в угольных компаниях, нефтегазовом, металлургическом, автомобильном секторе.

Стоит знать! В Центробанке замедление называют снижением после перегрева экономики и уверяют, что она возвращается к сбалансированной траектории. Впрочем аналитики говорят, что слабый или нулевой рост ВВП в сочетании со снижением цен на нефть сократит доходы бюджета.