Что происходит с Федеральным бюджетом России?

Об этом свидетельствует данные Минфина, передает 24 Канал со ссылкой на российские средства массовой информации.

Читайте также Цены на топливо в России бьют исторические рекорды: сколько сейчас стоит бензин

По данным ведомства, нефтегазовые доходы (они составляют около четверти всех поступлений в государственную казну) в прошлом месяце составили 787,3 миллиарда рублей. По сравнению с июнем, когда нефтегазовые поступления были на минимальном уровне еще с января 2023 года, доходы выросли на 60%.

Это благодаря поступлению налога на дополнительный доход (НДД). Так отметили российские медиа.

По итогам семи месяцев, нефтегазовые доходы оказались на 18,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Они составили 5,52 триллиона рублей.

Сокращение поступлений вызвано укреплением рубля и падением нефтяных котировок, которые находятся под давлением из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу и торговую политику президента США Дональда Трампа,

– говорится в материале.

Сначала Министерство финансов планировало в текущем году собрать 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 триллиона рублей должны были пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако падение цен на нефть и укрепление рубля заставили власти пересмотреть прогнозы.

Теперь Минфин ожидает сокращения доходов от продажи энергоносителей почти на четверть – до 8,32 триллиона рублей. В то же время ФНД продолжат использовать для покрытия дефицита бюджета.

Обратите внимание! В прошлом году Министерство финансов собрало 11,13 триллиона рублей от нефти и газа.