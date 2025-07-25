Как хотят снизить процентную ставку?

Экономисты прогнозируют, что процентную ставку снизят сразу на 200 базисных пунктов – до 18%. Некоторые считают, что снижение может быть еще существеннее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В июне 2025 года Банк России впервые с 2022 года снизил показатель процентной ставки с 21% до 20%.

Тогда, однако, в регуляторе предупредили, что снижение ставки могут поставить на паузу, а то и снова повысить, если темпы инфляции ускорятся.

Однако недавно заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин намекнул, что на этот раз снижение ставки может быть еще большим, чем в прошлый раз.

Стоит знать! Смягчение жесткой политики, которую настойчиво проводил Центробанк, возможно на фоне снижения инфляции в России. В июне годовой показатель сократился до 9,4%, рост цен замедлился почти до целевых 4%.

Как риск рецессии давит на политику Центробанка?

Вместе с тем в июне министр экономики России Максим Решетников предупредил, что страна находится на грани рецессии.

Деловая активность и потребительский спрос продолжают падать.

Продажи жилья резко уменьшились.

Компании урезают инвестиции или замораживают проекты.

Автозаводы даже рассматривают возможность сокращения рабочей недели, чтобы уменьшить производство.

А индекс делового климата в июле вернулся к уровню 2022 года, когда из-за вторжения в Украину США и G7 ввели масштабные санкции.

Стоит знать! В июле аналитики Центробанка пришли к выводу, что рост сосредоточен преимущественно в отраслях, связанных с госзаказами и импортозамещением, тогда как другие сектора показывают "хрупкую и неравномерную динамику".