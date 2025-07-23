Когда "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю?

"АвтоВАЗ" может перейти на четырехдневный рабочий день осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это является редким шагом для крупного государственного работодателя, поскольку высокие процентные ставки и конкуренция со стороны Китая сжимают ее продажи. Если решение будет принято, то рабочая неделя будет сокращена с 29 сентября, говорится в сообщении.

Окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов,

– пишут в издании.

Какова ситуация на авторынке России?

"АвтоВАЗ", который пытается найти достаточное количество покупателей для своих автомобилей, заявил, что ожидает, что россияне будут покупать на 25% меньше автомобилей в этом году.

Его собственные продажи упали именно на такую сумму, до 155 481 единицы за первые шесть месяцев согласно данным компании Autostat. По оценке "АвтоВАЗ", запасы нераспроданных импортных автомобилей сейчас составляют около 400.000.

Компания винит в этом высокую ключевую ставку центрального банка, которая снижает "аппетит" к автокредитам и повышает производственные затраты. Банк также попал под шквал критики со стороны фирм из других секторов, от нефти до строительства и металлургии, в частности, сталелитейного производителя "Северсталь".

В целом объем автокредитов в России сократился на 46% в первом полугодии этого года из-за повышения ставки в конце 2024 года.