Коли "АвтоВАЗ" перейде на чотириденний робочий тиждень?

"АвтоВАЗ" може перейти на чотириденний робочий день восени, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це є рідкісним кроком для великого державного роботодавця, оскільки високі процентні ставки та конкуренція з боку Китаю стискають її продажі. Якщо рішення буде ухвалено, то робочий тиждень буде скорочено з 29 вересня, йдеться у повідомленні.

Остаточне рішення про запровадження режиму неповного чотириденного робочого тижня буде ухвалено за підсумками аналізу тенденцій на ринку та економічних факторів, у тому числі рівня ключової ставки та доступності кредитних продуктів,

– пишуть у виданні.

Яка ситуація на авторинку Росії?

"АвтоВАЗ", який намагається знайти достатню кількість покупців для своїх автомобілів, заявив, що очікує, що росіяни купуватимуть на 25% менше автомобілів цього року.

Його власні продажі впали саме на таку суму, до 155 481 одиниці за перші шість місяців згідно з даними компанії Autostat. За оцінкою "АвтоВАЗ", запаси нерозпроданих імпортних автомобілів зараз становлять близько 400.000.

Компанія звинувачує у цьому високу ключову ставку центрального банку, яка знижує "апетит" до автокредитів і підвищує виробничі витрати. Банк також потрапив під шквал критики з боку фірм з інших секторів, від нафти до будівництва та металургії, зокрема, сталеливарного виробника "Северсталь".

Загалом обсяг автокредитів у Росії скоротився на 46% у першому півріччі цього року через підвищення ставки наприкінці 2024 року.