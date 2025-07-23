Деякі економічні експерти прогнозують, що Росія зможе вести війну ще до 2025 або 2026 року. Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв розповів 24 Каналу, що, на його думку, російській владі вже не вистачає ресурсів для продовження агресії.

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Що може вплинути на завершення війни?

В'ячеслав Ширяєв вважає, що всі засоби, які підтримують Росію на плаву, взяті в борг. Кремль друкує гроші, щоб покривати державні потреби. Рівень добробуту росіян продовжує погіршується, проте це може тривати ще дуже довго.

Умовно до того моменту, коли люди почнуть їсти траву. Це вже край. Чи піде влада на таке погіршення економіки, щоб продовжувати війну? Навіщо це все потрібно? Все більше виникатиме таких питань,

– зауважив він.

У Кремлі, однозначно, розуміють необхідність реагувати на схожі запитання. Російська влада вже планує садити людей у тюрми за пошук в інтернеті "екстремістських матеріалів".

Важливо! Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що Росія перебуває в глибокій економічній кризі, а отримати кредит від Китаю їй навряд чи вдасться. Кремль розглядає два ризиковані сценарії: експропріацію вкладів громадян або скасування пенсій, що матиме серйозні соціальні наслідки. Крім того, фінансова допомога з боку інших союзників Москви також малоймовірна.

Економічний оглядач підкреслив, що з часом воєнкори також страждатимуть від своїх висловлювань, які не збігаються із заявами міністерства оборони Росії.

Це все свідчить про побоювання у Кремлі щодо реакції людей на продовження війни та погіршення економічного становища,

– зауважив він.

Крім того, російська влада намагається обмежити людей, щоб ті відкрито не висловлювали свою думку у відповідь на можливе припинення війни, якщо Дональд Трамп продовжить дієво тиснути на Володимира Путіна.