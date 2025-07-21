Крім того, росіяни мають ще 2 сценарії, однак обидва матимуть для Кремля негативні наслідки. Це 24 Каналу зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Які варіанти розглядають у Росії?

Іван Ус зазначив, що навряд чи Китай може дати кредит Росії. Хоча з Пекіна лунають заяви про те, що вони не допустять поразки Росії у війні проти України. Однак чи будуть вони допомагати Москві грошима – це велике питання.

Північна Корея постачає для Росії багато ракет, снарядів, військових, які воюють проти України. Однак Пхеньян не може надати Кремлю кошти. Іран та Білорусь також не будуть цього робити.

Якщо не брати кредит, то у Росії є 2 сценарії, як отримати великі суми грошей. Зокрема, є приблизно 60 трильйонів рублів від громадян Росії в усіх банках країни-агресорки. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов пропонує усе це експропріювати та направити у бюджет.

Пропагандист Сергій Мардан, російський олігарх Костянтин Малофєєв, який наближений до Кремля, вважають, що Росії слід відмовитися від інституту пенсій. Обидва сценарії матимуть негативні наслідки для росіян.

Ми бачимо такі 2 сценарії. Але зрозуміло, що реалізація будь-якого з них може мати дуже неприємні для Росії наслідки. Вибір між тим, щоб не платити пенсії або експропріювати гроші у банках, присутній,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Наприклад, у Росії можна друкувати гроші. Однак це призведе до інфляції. Невідомо, як вона вплине на російську економіку.