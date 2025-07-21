Кроме того, россияне имеют еще 2 сценария, однако оба будут иметь для Кремля негативные последствия. Это 24 Каналу отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Какие варианты рассматривают в России?

Иван Ус отметил, что вряд ли Китай может дать кредит России. Хотя из Пекина звучат заявления о том, что они не допустят поражения России в войне против Украины. Однако будут ли они помогать Москве деньгами – это большой вопрос.

Северная Корея поставляет для России много ракет, снарядов, военных, которые воюют против Украины. Однако Пхеньян не может предоставить Кремлю средства. Иран и Беларусь также не будут этого делать.

Если не брать кредит, то у России есть 2 сценария, как получить большие суммы денег. В частности, есть примерно 60 триллионов рублей от граждан России во всех банках страны-агрессора. Министр финансов России Антон Силуанов предлагает все это экспроприировать и направить в бюджет.

Пропагандист Сергей Мардан, российский олигарх Константин Малофеев, который приближен к Кремлю, считают, что России следует отказаться от института пенсий. Оба сценария будут иметь негативные последствия для россиян.

Мы видим такие 2 сценария. Но понятно, что реализация любого из них может иметь очень неприятные для России последствия. Выбор между тем, чтобы не платить пенсии или экспроприировать деньги в банках, присутствует,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Например, в России можно печатать деньги. Однако это приведет к инфляции. Неизвестно, как она повлияет на российскую экономику.