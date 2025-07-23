Некоторые экономические эксперты прогнозируют, что Россия сможет вести войну еще до 2025 или 2026 года. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, российской власти уже не хватает ресурсов для продолжения агрессии.

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Что может повлиять на завершение войны?

Вячеслав Ширяев считает, что все средства, которые поддерживают Россию на плаву, взяты в долг. Кремль печатает деньги, чтобы покрывать государственные нужды. Уровень благосостояния россиян продолжает ухудшается, однако это может продолжаться еще очень долго.

Условно до того момента, когда люди начнут есть траву. Это уже край. Пойдет ли власть на такое ухудшение экономики, чтобы продолжать войну? Зачем это все нужно? Все больше будет возникать таких вопросов,

– заметил он.

В Кремле, однозначно, понимают необходимость реагировать на подобные вопросы. Российские власти уже планируют сажать людей в тюрьмы за поиск в интернете "экстремистских материалов".

Важно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что Россия находится в глубоком экономическом кризисе, а получить кредит от Китая ей вряд ли удастся. Кремль рассматривает два рискованных сценарияэкспроприацию вкладов граждан или отмену пенсий, что будет иметь серьезные социальные последствия. Кроме того, финансовая помощь со стороны других союзников Москвы также маловероятна.

Экономический обозреватель подчеркнул, что со временем военкоры также будут страдать от своих высказываний, которые не совпадают с заявлениями министерства обороны России.

Это все свидетельствует об опасениях в Кремле относительно реакции людей на продолжение войны и ухудшение экономического положения,

– отметил он.

Кроме того, российские власти пытаются ограничить людей, чтобы те открыто не высказывали свое мнение в ответ на возможное прекращение войны, если Дональд Трамп продолжит действенно давить на Владимира Путина.