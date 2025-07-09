Несколько недель назад украинское инфопространство захлестнула информация о переходе Польши на 4-дневный рабочий график вместо привычного всем 5-дневного. Однако, это не совсем так. Дело в том, что Министерство семьи, труда и социальной политики запустило только пилотный проект с 30 июня и дало возможность польским компаниям приобщиться к эксперименту, подав заявку на участие до 14 августа.

Вместе с тем в Польше все-таки действительно для некоторых сотрудников действует 4-дневный рабочий график. Например, во Вроцлаве работники городской администрации работают только 35 часов в неделю.

В общем концепция работай на 20% меньше и получай ту же заработную плату безусловно вызывает не только интерес, но и немало дискурса. Поэтому 24 Канал пообщался с бизнесом, офисными работниками и экспертом по рынку труда, чтобы обсудить не только плюсы и минусы подобной концепции, но и выяснить, возможно ли применить подобную модель для Украины.

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Европейский тренд на 4-дневную рабочую неделю

Эпидемия COVID-19 в определенной степени запустила тренд на сокращение часов работы для работников. Так, например, за последние годы 19 стран ЕС ввели подобную практику. Но заметим, что в основном это лишь пилотная стадия и этап тестирования, чем стала константа для большинства европейских стран.

В польском Министерстве семьи, труда и социальной политики, аргументируя целесообразность пилотного проекта, приводят интересную статистику:

Польша – это страна, где население работает больше всего в Европе: в среднем 39,3 часа в неделю против среднего показателя по ЕС в 36,1 часа.

Больше работая, работники чаще выгорают, а соответственно производительность снижается. Также уменьшение количества рабочих часов в неделю могло бы способствовать улучшению демографических показателей.

Вместе с тем заметим, что Польша может официально ввести изменения не ранее ноября 2027 года и только при условии положительных результатов пилотного проекта. Те же, кто решит приобщиться к эксперименту, смогут получить до миллиона злотых, что эквивалентно около 10 миллионам гривен, на внедрение изменений.

Интересно! Министерство готово предложить работодателям выбор: 6-часовой рабочий день, но 5 дней, или 4 дня, однако количество рабочих часов не меняется.

Во время разговора с 24 Каналом, менеджер в польском онлайн-издательстве Илона Сташевская замечает, что инициатива сократить продолжительность рабочего дня является вполне обоснованной и имеет большой потенциал, учитывая то, что 8-часовой рабочий день был введен более 100 лет назад, еще во время промышленной революции.

Модель "8 часов на сон, 8 часов на работу и 8 часов на личную жизнь" сегодня уже не соответствует реалиям современного мира,

– подчеркивает она.

По мнению девушки, 8-часовой рабочий день – устаревший подход, который сегодня подходит далеко не всем, особенно учитывая то, что большинство из нас работает с технологиями и компьютерами, как она. Поэтому в этом случае немалую роль играет производительность и фактор здоровья, ведь офисная работа – это сидячая работа.

По собственному опыту скажу, что могу оставаться максимально сосредоточенной около 5 часов в день, после чего качество работы может снизиться.

Такой график лично мне также не дает возможность полноценно восстановить силы и уделить достаточно времени родным или другим занятиям.

Кроме этого, сидение по 8 часов подряд в большинстве случаев негативно влияет на здоровье работника: страдает осанка, ухудшается зрение (к сожалению, убедилась на собственном опыте), появляется общая слабость и усталость,

– добавляет она.

Работница польского онлайн-издательства, примечательно замечает, что сокращенный 6-часовой рабочий день или 4-дневную рабочую неделю уже тестировали в других странах Европейского Союза. Результаты показывают, что работники в таких условиях были более мотивированными и работоспособными.

Интересно! Если посмотреть на это со стороны работодателя, то в последние годы Польша сталкивается с инфляцией, и многие компании не имеют возможности повышать зарплаты. В такой ситуации сокращение рабочего дня может стать альтернативным решением. Работник, в случае необходимости, сможет найти дополнительную подработку или же посвятить больше времени личному развитию.

Актуально ли это? Стоит ли Украине перенять опыт ЕС

Марьяна Луцишин из Европейской бизнес ассоциации подчеркивает, что модель 4-дневной рабочей недели вместо привычных 5 дней достаточно деликатная, учитывая реалии, в которых сейчас живет население Украины, хотя и безусловно интересная.

Она замечает, что для многих компаний, особенно в производстве, это сложно реализовать без потери эффективности, учитывая дефицит кадров и ручную составляющую в работе. Для них сокращение дней без потери производительности требует либо автоматизации, либо пересмотра графиков – например, 4 дня по 10 часов вместо двухсменной работы.

В то же время в офисной среде уже есть примеры гибкого графика, например сокращенная неделя в не пиковые периоды, где оплата привязана к результату, а не к количеству часов.

Марьяна Луцишин Руководитель западноукраинского офиса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Сегодня тысячи украинцев служат и работают на фронте круглосуточно – без выходных и без передышки. На этом фоне обсуждение сокращения рабочей недели в тылу может выглядеть не ко времени и вызвать общественный резонанс. Мы точно придем к новым моделям труда, но когда страна будет в другой фазе. Сейчас главное – поддержка тех, кто держит экономику и защищает страну.

Представительница украинского бизнеса Екатерина Цатурян, чья компания имеет офис в Киеве и Варшаве, считает, как работодатель, идею четырехдневной рабочей недели интересным экспериментом, однако отмечает ряд нюансов.

Это не новая практика в мире – подобные модели уже тестировались, в частности, в Германии, где они не достигли значительного успеха, и внедрение на национальном уровне не произошло. Но для Украины пока считаю ее нереалистичной,

– добавляет она.

Соучредитель украинской компании корпоративных подарков MOODua также отмечает фактор войны как одну из причин, почему подобная модель работы пока не актуальна.

Прежде всего – из-за войны. Украина нуждается в увеличении производства, росте ВВП и общем повышении экономической активности. В нынешних условиях критически важно работать больше, чтобы поддерживать экономику, армию и процесс восстановления страны,

– отмечает Екатерина.

По ее мнению, сейчас речь идет скорее о возвращении базовых социальных гарантий, таких как дополнительные выходные и праздничные дни, которые были отменены на время военного положения. Поэтому в этом контексте идея сокращения рабочих дней выглядит преждевременной.

С точки же зрения бизнеса, переход на сокращенную неделю, по мнению Екатерины, может ослабить конкурентоспособность Украины как поставщика, партнера в международной торговле. Это особенно критично для B2B-сектора, где ключевыми ожиданиями являются оперативность, непрерывность сервиса и высокая скорость реагирования.

Екатерина Цатурян Co-CEO и соучредитель украинской компании корпоративных подарков MOODua В нашем случае мы работаем с клиентами из разных стран, большинство которых придерживается стандартного пятидневного графика. Мы не можем позволить себе быть недоступными в то время, когда работает клиент, – это напрямую повлияет на качество сервиса и уровень доверия.

Также она добавляет, что важно учитывать, что не все отрасли могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это создаст ощущение социального неравенства: одни смогут работать меньше, тогда как другие вынуждены будут работать в привычном или еще более напряженном режиме.

Что думают HR-специалисты о 4-дневной рабочей неделе

По мнению эксперта по рынку труда и подбору персонала Валентины Гаврюшенко, переход на 4-дневную рабочую неделю может реально повысить производительность работников – конечно, если он грамотно внедрен:

с четкими KPI,

понятными задачами,

сохранением зарплаты.

Она приводит примеры украинских ІТ-компаний, вроде MacPaw, Readdle, Don't Panic, который показывает, что при таком сокращенном формате люди лучше концентрируются, меньше выгорают и не теряют в результатах.

Учитывая то, что после эпидемии COVID-19 большинство офисных работников так и не вернулись в офисы, а предпочли работу удаленно, мы задали себе вопрос: а могла бы подобная модель вернуть работников и офлайн-режим?

По мнению Валентины, вопрос работы в офисе значительно сложнее. Если 4-дневную рабочую неделю вводить исключительно при условии присутствия в офисе без возможности гибкого или удаленного формата, вряд ли это массово будет побуждать работников возвращаться обратно.

Валентина Гаврюшенко HR, эксперт по рынку труда Для многих работников уже важной стала возможность работать с любого удобного места, особенно для тех, кто уже доказал свою эффективность в дистанционном режиме. Для кого-то офис – это ресурс: живая атмосфера, командная энергия. Но для большинства сейчас ключевое – не "где", а "как" и "с каким содержанием". Поэтому 4-дневка может работать классно, но как часть большей культуры доверия и гибкости, а не просто как способ заманить обратно в помещение.

HR-специалист добавляет, что важно не столько менять формат, сколько создавать условия, где люди хотят работать – независимо от того, где они физически находятся. Также в производственных процессах трудно просто "исключить" день – ведь есть технологические циклы, изменения, постоянные графики, логистика и обязательства перед клиентами.

Однако некоторые решения возможны:

внедрение гибких смен (4×10 часов вместо 5×8);

ротационный подход (часть работников – 4 дня, часть – 5);

автоматизация процессов, которая позволяет уменьшить физическое присутствие без потери производительности.

На некоторых производствах Европы и США уже есть такие эксперименты, но всегда с тщательным планированием и под реальные бизнес-процессы,

– объясняет она.

Резюмируя, Валентина Гаврюшенко подчеркивает, что 4-дневный рабочий график – это не о "меньше работать", а о "работать иначе", с уважением к человеческому ресурсу.