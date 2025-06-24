Меньше работы – та же зарплата

В частности, им предложат перейти на четырехдневную рабочую неделю, сократить рабочий день до 6 часов или же получить дополнительные дни отпуска. При этом уровень заработной платы останется неизменным, передает 24 Канал.

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Отмечают, что программу внедряют как эксперимент, который предусматривает добровольное участие предприятий. Полноценно внедрить новую систему планируют до ноября 2027 года.

Поддержка частных компаний

Для компаний частного сектора и государственных учреждений предусмотрена государственная поддержка: субсидии в размере до 1 миллиона злотых (примерно 250 тысяч долларов) для адаптации бизнес-процессов и оптимизации рабочего графика.

В Польше объяснили, что реформа имеет целью улучшить благосостояние работников, уменьшить профессиональное выгорание и способствовать балансу между работой и личной жизнью.