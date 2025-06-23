Первый опыт работы

Это часть инициативы по поддержке первого опыта работы и развития карьеры для юных сотрудников, сообщили в пресс-службе компании, передает 24 Канал.

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McDonald's обещает инвестировать в обучение несовершеннолетних работников, помогая им приобретать не только профессиональные навыки, но и развивать личные качества. В компании отметили, что 15% нынешних директоров ресторанов получили эту должность до 25 лет, что свидетельствует об открытости к карьерному росту внутри сети.

Шанс подзаработать летом

Для молодежи это также шанс подзаработать летом или во время учебного года, поскольку график предусматривает гибкий подход и позволяет совмещать работу с учебой и личной жизнью.

Относительно условий труда, то в компании уточнили, что подростки смогут работать только с 7:00 до 21:00. Во время учебного года продолжительность работы ограничена 18 часами в неделю, в период каникул – до 36 часов.