Сезонные идеи бизнеса летом
Если вы сейчас ищете идеи, 24 Канал собрал варианты бизнесов, которые требуют минимальных вложений и имеют шанс "выстрелить" уже в первые недели.
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Продажа холодных напитков, лимонадов и кофе на вынос
В жару естественно хочется прохладных, освежающих напитков. Даже если в вашем городе есть кофейни, вы можете предложить уникальные вкусы, или же поставить ставку на мобильность. Возможные форматы:
- уличный стенд или фудтрайлер;
- точка в парке, на пляже, возле спортивных площадок;
- доставка авторских лимонадов домой или в офисы.
Совет. Если добавить zero-waste концепцию (напитки в стеклянных бутылках или с крафтовыми трубочками), вы покажете хороший пример экосознания. А еще можно предложить варианты "без сахара", или натуральные напитки.
Аренда летнего инвентаря – самокатов, велосипедов, сапбордов
Летом активный отдых – именно то, что надо. Если вы живете возле водоема, туристического маршрута или в центре города, обязательно используйте это. Можно арендовать или купить несколько единиц инвентаря и уже с первых дней получать прибыль.
Совет. Позаботьтесь об удобстве – онлайн-бронирования через Instagram или Telegram-бот, гибкую оплату, карту локаций.
- Фотозоны или цветочные декорации на заказ
Не секрет, что именно летом люди чаще празднуют свадьбы, дни рождения, организовывают фестивали и другие события. Красивая фотозона с цветами, шариками или тканевыми декорациями – достаточно востребованная вещь для праздников и коммерческих ивентов. Если вы имеете талант к оформлению пространства, эстетическое чутье, попробуйте себя в этой нише.
Можно начать с малого – оформление вечеринки для знакомых или сотрудничества с местными кофейнями.
Продажа мороженого или сорбета
Мороженое в жару – это просто спасение. Можно попробовать сделать ставку на натуральные ингредиенты; безлактозные или веганские варианты; локальные вкусы (облепиха, бузина, мята с медом).
Чтобы начать вам нужны базовые знания о технологии, морозильная камера, креативная упаковка и хорошее местоположение. Поработайте над этим и хороший заработок вам обеспечен.
Мастер-классы на природе: йога, живопись, гончарство живопись гончарство
Летом люди больше открыты к новому опыту. Также компании могут организовывать для своих команд тимбилдинги. А время, проведенное на свежем воздухе, имеет ряд преимуществ и принесет немало удовольствия. Вы можете организовать:
- уроки йоги в парке;
- арт-пикник с красками и вином;
- кулинарные занятия под открытым небом.
Шафообмен или сезонный секонд-хенд
Теплая пора часто побуждает к изменениям, люди могут хотеть изменить стиль, или же наоборот избавиться от того, что уже больше не приносит удовольствия. Организуйте мини-пространство для продажи одежды, которая вам и вашим знакомым больше не нужна; тематических вечеринок-обменов; локального наряда с акцентом на комфорт и натуральные ткани.
Туристическое сопровождение или экскурсии
Если вы хорошо знаете свой город, любите историю или можете нестандартно рассказывать, попробуйте организовать из этого бизнес. Варианты:
- авторские прогулки по нетуристическим маршрутам;
- велоэкскурсии;
- туры для детей или англоязычных гостей.
Совет. Часто люди ищут эмоции, а не просто информацию. Поработайте над форматом, вот варианты: "Городские легенды на закате", или "Магия старых домов".
Как выбрать свою идею
Выберите то, что вписывается в ваш стиль жизни и имеет потенциальный спрос в вашем городе или среди знакомых. Конечно, ориентируйтесь на свой бюджет, начинайте с вариантов, которые не требуют больших инвестиций на старте.