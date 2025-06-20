Сезонные идеи бизнеса летом

Если вы сейчас ищете идеи, 24 Канал собрал варианты бизнесов, которые требуют минимальных вложений и имеют шанс "выстрелить" уже в первые недели.

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Продажа холодных напитков, лимонадов и кофе на вынос

В жару естественно хочется прохладных, освежающих напитков. Даже если в вашем городе есть кофейни, вы можете предложить уникальные вкусы, или же поставить ставку на мобильность. Возможные форматы:

уличный стенд или фудтрайлер;

точка в парке, на пляже, возле спортивных площадок;

доставка авторских лимонадов домой или в офисы.

Совет. Если добавить zero-waste концепцию (напитки в стеклянных бутылках или с крафтовыми трубочками), вы покажете хороший пример экосознания. А еще можно предложить варианты "без сахара", или натуральные напитки.

Аренда летнего инвентаря – самокатов, велосипедов, сапбордов

Летом активный отдых – именно то, что надо. Если вы живете возле водоема, туристического маршрута или в центре города, обязательно используйте это. Можно арендовать или купить несколько единиц инвентаря и уже с первых дней получать прибыль.

Совет. Позаботьтесь об удобстве – онлайн-бронирования через Instagram или Telegram-бот, гибкую оплату, карту локаций.

Фотозоны или цветочные декорации на заказ

Не секрет, что именно летом люди чаще празднуют свадьбы, дни рождения, организовывают фестивали и другие события. Красивая фотозона с цветами, шариками или тканевыми декорациями – достаточно востребованная вещь для праздников и коммерческих ивентов. Если вы имеете талант к оформлению пространства, эстетическое чутье, попробуйте себя в этой нише.

Можно начать с малого – оформление вечеринки для знакомых или сотрудничества с местными кофейнями.

Продажа мороженого или сорбета

Мороженое в жару – это просто спасение. Можно попробовать сделать ставку на натуральные ингредиенты; безлактозные или веганские варианты; локальные вкусы (облепиха, бузина, мята с медом).

Чтобы начать вам нужны базовые знания о технологии, морозильная камера, креативная упаковка и хорошее местоположение. Поработайте над этим и хороший заработок вам обеспечен.

Мастер-классы на природе: йога, живопись, гончарство живопись гончарство

Летом люди больше открыты к новому опыту. Также компании могут организовывать для своих команд тимбилдинги. А время, проведенное на свежем воздухе, имеет ряд преимуществ и принесет немало удовольствия. Вы можете организовать:

уроки йоги в парке;

арт-пикник с красками и вином;

кулинарные занятия под открытым небом.

Шафообмен или сезонный секонд-хенд

Теплая пора часто побуждает к изменениям, люди могут хотеть изменить стиль, или же наоборот избавиться от того, что уже больше не приносит удовольствия. Организуйте мини-пространство для продажи одежды, которая вам и вашим знакомым больше не нужна; тематических вечеринок-обменов; локального наряда с акцентом на комфорт и натуральные ткани.

Туристическое сопровождение или экскурсии

Если вы хорошо знаете свой город, любите историю или можете нестандартно рассказывать, попробуйте организовать из этого бизнес. Варианты:

авторские прогулки по нетуристическим маршрутам;

велоэкскурсии;

туры для детей или англоязычных гостей.

Совет. Часто люди ищут эмоции, а не просто информацию. Поработайте над форматом, вот варианты: "Городские легенды на закате", или "Магия старых домов".