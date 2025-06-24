Менше роботи – та ж зарплата

Зокрема, їм запропонують перейти на чотириденний робочий тиждень, скоротити робочий день до 6 годин або ж отримати додаткові дні відпустки. При цьому рівень заробітної плати залишиться незмінним, передає 24 Канал.

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Зазначають, що програму впроваджують як експеримент, який передбачає добровільну участь підприємств. Повноцінно впровадити нову систему планують до листопада 2027 року.

Підтримка приватних компаній

Для компаній приватного сектору та державних установ передбачено державну підтримку: субсидії розміром до 1 мільйона злотих (приблизно 250 тисяч доларів) для адаптації бізнес-процесів та оптимізації робочого графіку.

У Польщі пояснили, що реформа має на меті покращити добробут працівників, зменшити професійне вигорання та сприяти балансу між роботою і особистим життям.