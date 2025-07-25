Як хочуть знизити відсоткову ставку?

Економісти прогнозують, що відсоткову ставку знизять одразу на 200 базисних пунктів – до 18%. Деякі вважають, що зниження може бути ще суттєвіше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У червні 2025 року Банк Росії вперше з 2022 року знизив показник відсоткової ставки з 21% до 20%.

Тоді, однак, у регуляторі попередили, що зниження ставки можуть поставити на паузу, а то й знову підвищити, якщо темпи інфляції пришвидшаться.

Однак нещодавно заступник голови Центробанку Олексій Заботкін натякнув, що цього разу зниження ставки може бути ще більшим, ніж минулого.

Варто знати! Пом'якшення жорсткої політики, яку наполегливо проводив Центробанк, можливе на тлі зниження інфляції в Росії. У червні річний показник скоротився до 9,4%, зростання цін сповільнилося майже до цільових 4%.

Як ризик рецесії тисне на Центробанк?

Разом з тим у червні міністр економіки Росії Максим Решетніков попередив, що країна перебуває на межі рецесії.

Ділова активність і споживчий попит продовжують падати.

Продажі житла різко зменшилися.

Компанії урізають інвестиції або заморожують проєкти.

Автозаводи навіть розглядають можливість скорочення робочого тижня, щоб зменшити виробництво.

А індекс ділового клімату в липні повернувся до рівня 2022 року, коли через вторгнення в Україну США і G7 запровадили масштабні санкції.

Варто знати! У липні аналітики Центробанку дійшли висновку, що зростання зосереджене переважно в галузях, пов’язаних із держзамовленнями та імпортозаміщенням, тоді як інші сектори показують "крихку і нерівномірну динаміку".