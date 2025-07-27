Гражданская экономика России постепенно умирает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что не так с российской экономикой сегодня?

В публикации отмечается, что "трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны". Все ресурсы России направляются на войну, что ведет к постепенному упадку гражданского сектора. Ярким примером этого являются одновременные торжества по случаю спуска на воду новой атомной подводной лодки и падение продаж автомобилей в июне на 30%.

Опасаясь углубления экономического кризиса, Центробанк РФ резко снизил учетную ставку – сразу на 2 процентных пункта, после предыдущего уменьшения на 1 пункт месяцем ранее. Фактически, регулятор сделал выбор в пользу инфляции, чтобы избежать еще более глубокого спада.

Существует все больше доказательств сложных времен во многих секторах российской экономики. Последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижение цен на нефть, дорогой валюты и высоких процентных ставок,

– утверждает Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics.

Несмотря на активный экспорт энергоресурсов в Китай, Индии и частично в Европу, этого недостаточно для поддержки всей экономики. Например, угольная промышленность РФ оказалась в глубоком кризисе – она потеряла ключевые рынки сбыта, доступ к оборудованию и инвестициям. Металлургия также в минусе: даже военные заказы не могут компенсировать сокращение экспорта и спроса со стороны строительной отрасли.

Самой опасной зоной риска стал финансовый сектор. В июле топ-менеджеры ведущих банков РФ неформально обсуждали возможность обращения к правительству за поддержкой, потому что уровень проблемных кредитов постоянно растет. Как свидетельствуют внутренние документы, которые получили журналисты Bloomberg, реальное состояние банковских активов хуже, чем признает власть.

По словам экономистки Софии Донец (T-Investments), рост наблюдается только в узком кругу секторов, связанных с государственными заказами и оборонной промышленностью. Все остальные отрасли или стагнируют, или уже сокращают объемы производства.

В поисках источников наполнения военного бюджета, российское правительство прибегло к очень плохой практике – конфискации частных активов. За год объем конфискованных активов втрое вырос, что вызывает панику среди бизнеса. Кремль игнорирует эти сигналы.

"Путину на самом деле безразлично, что меньше добывается угля или вырубается древесины, или что падают розничные продажи. Он полностью сосредоточен на своих военных целях. Скорее всего, он хочет сыграть такую же роль в российской истории, что и Петр I или Екатерина II", – считает экономический аналитик Алекс Кокчаров.

Напомним, эксперт ответил, остановит ли войну смерть Путина. Как подчеркнул Джеймс Никси, сложно представить сценарий, при котором любой правитель России, например, в ближайшие 50 лет, сможет изменить систему настолько, чтобы она стала мирным, демократическим, не насильственным и не агрессивным государством.